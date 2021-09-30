Samsung, bazı akıllı telefonları için Dijital Anahtar isimli özelliğini kullanıma sundu. Akıllı telefonları bir otomobil anahtarına çeviren bu özellik, şu an için yalnızca Güney Kore'de ve Genesis'in piyasaya sürdüğü GV60 isimli lüks elektrik motorlu otomobilde kullanılabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süre önce yaptığı bir açıklama ile bazı Samsung telefonların dijital araba anahtarı olarak kullanılabileceğini duyurmuştu. Şirketin yaptığı açıklamalara göre bu özellik, araç sahiplerinin işini kolaylaştıracak, fiziki anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracaktı. Şimdi beklenen oldu ve Samsung, yeni özelliğini Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Note 20 Ultra için yayınladı.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre dijital anahtar özelliği, başlangıç aşamasında Audi, BMW, Genesis ve Ford tarafından üretilmiş olan bazı araçlarda kullanılabilecekti. Az önce bahsettiğimiz akıllı telefonlara sunulan özellik, şu an için yalnızca Genesis GV60 isimli lüks elektrik motorlu otomobilde kullanılabiliyor. Samsung, özelliğin kullanılabilirliğini ilerleyen dönemlerde artıracak.

Samsung Dijital Anahtar, kullanıcıya tam olarak ne sunuyor?

Samsung'un şimdilik yalnızca Güney Kore'de kullanılabilen Dijital Anahtar özelliği, tanımlanan bir otomobilin kapılarının uzaktan açılmasını, motorun çalıştırılmasını ve büyük otoparklarda araçların unutulması gibi durumlarda kornanın çalınabilmesini sağlıyor. Akıllı telefonların çalınma olasılığını da göz önünde bulunduran şirket, Dijital Anahtar'da kullandığı özel bir sistem ile söz konusu özelliğin başka birisi tarafından kullanılmasını da engelliyor.

Bu arada, bu etkileyici özellik şimdilik Samsung'a özel olsa da ilerleyen dönemlerde bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira Google, I/O 2021'de duyurduğu Android 12'nin özelliklerinden bir tanesinin de bu sistem olacağını açıklamıştı. Android 12'nin yayınlanması ile birlikte bu özelliğin tüm Android ekosistemine ulaşma ihtimali olduğunu belirtmeden geçmeyelim...