Samsung Galaxy M52 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy M serisinin en yeni modeli Galaxy M52 5G'yi resmen duyurdu. 4 GB sanal RAM desteği ile toplamda 12 GB RAM'e sahip olabilen telefon, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Galaxy M52 5G'yi resmen duyurdu. Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy M51'in halefi olarak karşımıza çıkan cihaz, teknik iyileştirmeleri nispeten yenilenmiş tasarımıyla pek çok tüketiciyi kendine hayran bırakacak gibi görünüyor. Türkiye'ye de gelecek cihazın büyük ilgi göreceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy M52 5G, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. AMOLED yapıdaki bu ekranı etkileyici kılan esas şey ise sahip olduğu 120 Hz tazeleme oranı. Delikli bir yapıda olan ekranda yer alan ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda Samsung Galaxy M52 5G

Samsung'un yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un yeni nesil işlemcilerinden Snapdragon Snapdragon 778G ile çalışıyor. Şirket bu işlemciyi, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile kombine etmiş durumda. Cihazın dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de 4 GB'ye kadar sanal RAM desteğine sahip olması. Bu sayede 12 GB RAM elde edilmiş oluyor ve bu özellik, yüksek güç gerektiren uygulamalar için oldukça etkileyici bir deneyim sunacak. Android 11 tabanlı OneUI 3.1 arayüzü ile gelen telefon, 25 watt hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya da sahip. Ayrıca Dolby Atmos, Bluetooth 5.0 ve NFC gibi özellikler de Galaxy M52 5G ile tüketicilere ulaşacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dikdörtgen alan içerisine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP de makro kamera yer alıyor. Yapay zeka ile desteklenen kamera kurulumu 4K'ya kadar video çekimlerine ek olarak, 240 fps'ye kadar ağır çekim video imkanı sunuyor.

Samsung Galaxy M52 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz tazeleme

6,7 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz tazeleme İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 6 GB ya da 8 GB (4 GB'ye kadar sanal RAM desteği)

6 GB ya da 8 GB (4 GB'ye kadar sanal RAM desteği) Depolama: 128 GB

128 GB Ön kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Arka kamera: 64 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)

64 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Batarya: 5.000 mAh (25 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (25 watt hızlı şarj) İşletim sistemi: Android 11 tabanlı OneUI 3.1

Android 11 tabanlı OneUI 3.1 Ağırlık: 173 gram

Samsung'un Hindistan'da duyurduğu yeni akıllı telefonu, üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. 3 Ekim'de piyasaya sürülecek yeni telefonun fiyatlandırma durumu ise şöyle olacak;