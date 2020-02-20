Samsung, Galaxy Telefonlara Yanlışlıkla Bildirim Gönderdi

Samsung, bütün dünyada bulunan Galaxy akıllı telefonlara yanlışlıkla Mobil Cihazımı Bul bildirimi gönderdi. Yalnızca “1” yazan bildirime tıklayınca ise herhangi bir şey olmuyor.

Samsung, bütün dünyadaki Galaxy telefonlara ve tabletlere yanlışlıkla bir bildirim gönderdi. Dünya genelindeki birçok Galaxy telefon kullanıcısı, bildirim ekranında “1” yazan bir bildirim aldıklarını bildirdi.

Yanlışlıkla gönderilen bildirim, Samsung’un Galaxy Z Flip ve Galaxy Note gibi yeni cihazların yanı sıra Galaxy S, Galaxy A ve Galaxy J serisi telefonlarına da gitti. Garip bir şekilde Mobil Cihazımı Bul özelliği olmayan Samsung telefon kullanıcıları dahi bildirimi aldıklarını söylediler.

Yanlışlıkla gönderilen bildirim hakkında Samsung, herhangi bir açıklama yapılmazken bir telefon üreticisi tarafından gönderilen ilk hatalı bildirimin bu olmadığını da belirtelim. Geçtiğimiz yıl OnePlus, tüm OnePlus 7 Pro kullanıcılarına yanlışlıkla bildirim göndermişti.

Samsung’un akıllı telefonlarına sunduğu Mobil Cihazımı Bul özelliği, kullanıcıların telefonlarını kaybetmeleri halinde farklı bir cihazdan telefonlarını bulabilmelerini sağlıyor. Mobil Cihazımı Bul ile kayıp telefonu bulabilmenin yanı sıra telefonun ekranı kilitlenebiliyor veya telefonda bulunan veriler uzaktan yedeklenebiliyor.