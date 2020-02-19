Samsung Galaxy Z Flip, Toza Dayanıklılıkta Sınıfta Kaldı

Samsung’un bu ay içerisinde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, iFixit ekibinin eline geçti. Cihazı son parçasına kadar söken ekip, ayrıca Z Flip’in toza karşı dayanıklılığını da test etmeyi ihmal etmedi.

Oldukça karmaşık bir süreç sonucunda Motorola’nın katlanabilir akıllı telefonu Razr’ı söken iFixit ekibi, bu sefer de Samsung’un ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip’i söktü. Bu işlemle birlikte sadece cihazın iç donanımları görülmekle kalmadı, ayrıca şirketin Z Flip ile ilgili bazı iddiaları da test edildi.

Şirket, Galaxy Z Flip’i toz ve kirden korumak için mikro kesim teknolojisiyle oluşturduğu naylon lifleri kullandığı gizli menteşeleri tercih etmişti. iFixit ekibi de bu koruma teknolojisinin ne kadar güvenli olduğunu görmek için cihazı mor bir toz torbasının içerisine attı. Ortaya çıkan sonuç ise cihazın, toza karşı iddia edildiği kadar dayanıklı olmadığı oldu.

Galaxy Z Flip’in içerisinde ne var?

Galaxy Z Flip’te de tıpkı Galaxy Note 10 ve iPhone X’da olduğu gibi çift saplı anakart bulunuyor ki bu da cihazının tamirini biraz daha zorlaştırıyor. Galaxy Z Flip’in ekranının üst katmanının plastikten, orta katmanının ise camdan yapıldığı görülüyor. Bu cam katmanın da çeşitli müdahalelerde kırılabileceği belirtiliyor.

Cihazdaki cam katmanın, plastik katmanın altında yer alıyor olması Galaxy Z Flip’in ekranının, katlanabilir olmayan diğer telefonlarla aynı dayanıklılık seviyesine çıkmasının önüne geçiyor.

Galaxy Z Flip’in sökme işlemleri ise Motorla Razr kadar karmaşık değil. Cihaz, iFixit’in tamir edilebilirlik skalasında 2 puan almayı başarabildi. Ekip, ayrıca tek bir Philips tornavidanın da tüm vidaları sökmeye yettiğini ifade etti.

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