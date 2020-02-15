Samsung Galaxy A70e'ye Ait İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Samsung yeni çıkardığı Galaxy A serisinde her fiyatta telefon barındırıyordu. Ancak Samsung piyasada küçük bir boşluk bulmuş gibi duruyor. Bu boşluğu doldurmak için yeni telefon üreten Samsung’dan, Steve Hemmerstoffer'ın izniyle ilk bilgiler sızdırıldı.

Gelen ilk bilgililere göre çentikLİ ekran, yeni modellerde de yerini koruyor. Galaxy A70 serisinde de olduğu gibi Galaxy A70e'de de bizleri çentik ekran ve üçlü kamera karşılayacak. Galaxy A70’in izinden gidecek olan bu telefon, A70’le hemen hemen aynı özellikleri taşıyacak. Ekranın kendisi de bu sefer 6.1 inç'ten 6.7 inç’e doğru gidiyor. Ayrıca ekran çerçevesinin daha küçük olması ve ekran içi parmak izi tarayıcısı daha geleneksel bir uygulama ile değiştirilmesi planlanıyor. Samsung, yeni telefonunda maliyetleri düşürmek adına Infinity-U panelini daha kalın çerçeveler ve Infinity-V alternatifiyle değiştirecek.

Samsung, arka kamera kurulumunu sol üst köşede dikey olarak yerleştirdiğini duyurdu. Fakat telefonla ilgili en büyük endişe fiyat performans oranı oldu. Düşük fiyat etiketi nedeniyle bazı büyük sensör düşüşleri bekleniyor. Fakat buna rağmen, telefon arka tarafta bünyesinde üç sensör barındırıyor. Daha fazla ayrıntılı bilgi maalesef mevcut değil, ancak Samsung'un hala birincil bir kamera, ultra geniş açılı bir sensör ve portre fotoğrafçılığı için bazı derinlik sensörlerini geliştirdiği söylenenler arasında.

Kulaklık girişi

Bazı Samsung kullanıcıları, Samsung'un en sadık hayranlarına, Galaxy S20 serisi ile popüler olan 3.5 mm kulaklık jakını atarak ihanet ettiğini iddia ediyor. Neyse ki, şirket orta sınıf segmentinde hala kulaklık girişini kullanmaya devam ediyor.

Samsung, Galaxy A70'in başarısından yararlanmak için istekli görünüyor

Galaxy A70, geçen yılın başlarında piyasaya sürüldü ve satışa çıktıktan sonra Samsung'un en çok satan akıllı telefonlarından birisi haline gelmeyi başardı. Güncellenmiş Galaxy A70, 2019 yılının ikinci yarısında da bu ivmeyi sürdürdü. Böylece yeni Galaxy A71'in bu yıl ilerlemeye devam etmesi beklense de, Galaxy A70'in tüketiciler arasında hala güçlü bir üne sahip olduğu görülüyor. Kısacası Galaxy A70 tahtını kolay devredecek gibi durmuyor.