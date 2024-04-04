ABD'de yasaklanma riski olan TikTok, ekonomik aktiviteye yaptığı katkıyı gösteren bir rapor paylaştı.

En popüler sosyal medya platformlarından olan TikTok, çıktığı günden beri sürekli eleştirildi. Bunun sebeplerinin başında ilginçtir ki platformun kendisi değil, platformda kullanıcıların yaptığı şeyler vardı. Zira akımlar yüzünden canından olanlar, tehlikeli işlere kalkışanlar ve hatta başkalarını tehlikeye atanlar, bir dönem sürekli karşımıza çıkıyordu.

Sayısız tartışmaya konu olan TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir süredir yasaklanma riskiyle karşı karşıya. Bu yasaklanma konusunu ortadan kaldırmak isteyen platform, ekonomiye olan etkisini gösteren bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda TikTok’un hem genel olarak ekonomiye hem de işletmelere yaptığı katkıya dikkat çekti.

TikTok, küçük-orta boyutlu işletmeler için neredeyse 15 milyar dolar getiri sağladı.

TikTok

2023 yılında işletmeler için 14,7 milyar dolar getiri sağlayan platform, ekonomik aktiviteye de genel anlamda 24,2 milyar dolarlık katkıda bulunduğunu söyledi. Ek olarak sadece ABD’de 7 milyondan fazla kurumun TikTok’a bağlı olduğunu ve 224.000 iş dalının platformdaki aktivitelerle desteklendiğini de belirtti. Bu işlerden 98.000 tanesi, direkt olarak TikTok’taki işletmelere bağlı.

Ayrıca işletmelerin TikTok’ta yüzde 88 daha çok satış yaptığı da paylaşıldı. Söz konusu raporu TikTok değil, Oxford Economics hazırladı. Tabii raporun durduk yere hazırlandığına kimse inanmıyor. Zira geçtiğimiz mart ayında TikTok’un ABD’de yasaklanmasının önü açılmıştı. Bu raporun da söz konusu karara etki etmesinin umulduğu düşünülüyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?