Samsung’un önümüzdeki sene içerisinde daha uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon modelini piyasaya sürülebileceği söyleniyor.

Katlanabilir telefon pazarında lider konumda bulunan Samsung, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold katlanabilir telefon modellerini yüksek bir fiyattan satışa sunuyor. Katlanabilir cihazların yaygınlaşmasını isteyen Samsung, daha uygun bir fiyatlı modeli önümüzdeki sene piyasaya sürebilir gibi duruyor.

X’te (Twitter) bir kullanıcının yaptığı sızıntıya göre Samsung, 2024 yılında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinin ardından bir Galaxy Z FE modeli piyasaya sürebilir.

Samsung, daha uygun fiyatlı bir katlanabilir model üzerinde çalışıyor

Ortaya atılan iddialar Samsung’un önümüzdeki sene yeni çıkaracağı üst segment katlanabilir telefonlarının ardından bir uygun fiyatlı modeli de piyasaya süreceği yönünde. Ancak şu an için sızıntılarda modelin kapaklı mı yoksa kitap gibi yandan açılan şekilde mi olacağı bilinmiyor.

Samsung’un son modeli Galaxy Z Flip 5’in şu an ki fiyatı 44.999 TL, Galaxy Z Fold 5’in fiyatı ise 64.999 TL. Bu fiyatlar göz önüne alındığında katlanabilir telefon için ödenmesi gereken ücret oldukça yüksek.

Bu nedenle çıkacak yeni Galaxy Z FE modelinin, bu cihazlardan nispeten ucuz olması bekleniyor. Samsung FE modellerini, amiral gemilerinden daha makul fiyatlarla piyasaya sürüyor.

X kullanıcısı aynı zamanda yakında Galaxy S23 FE modelinin de duyurulacağını teyit etti. Öte yandan kullanıcı, Samsung’un düzensiz cihaz çıkarmak yerine artık her sene yeni bir model tanıtacağını da belirtti.