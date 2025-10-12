Tümü Webekno
Sony'nin Yeni Roguelike'ı SAROS'un Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Sony'nin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni Roguelike oyunu SAROS'a dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Returnal'ın geliştiricisi Housemarque'un yeni projesi olarak duyurulan SAROS, bilim kurgu ve aksiyon dolu atmosferiyle oyun dünyasında büyük bir beklenti yaratmış durumda.

PS5'e özel olarak geliştirilen bu yeni yapım, gizemli bir gezegende geçen sürükleyici hikâyesi ve sürekli değişen oynanış mekanikleriyle dikkat çekiyor. Oyuncuları her döngüde daha da güçlenerek zorlu düşmanlara karşı amansız bir mücadeleye davet eden SAROS'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

SAROS fragmanı

SAROS konusu

SAROS

SAROS, oyuncuları güneş tutulmasının etkisi altındaki gizemli ve tehlikeli bir gezegen olan Carcosa'ya götürüyor.

Bu karanlık dünyanın ardındaki sırları çözmeye çalışan ana karakterimiz Arjun Devraj'ı, "Midnight Mass" ve "The Fall of the House of Usher" gibi yapımlardan tanınan İngiliz aktör Rahul Kohli canlandırıyor. Oyuncular, Arjun'un gözünden Carcosa'nın sürekli değişen ve tehlikelerle dolu arazilerinde hayatta kalma mücadelesi verecek ve gezegenin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacak.

SAROS nasıl bir oyun?

SAROS

SAROS, Housemarque'un bir önceki başarılı oyunu Returnal'da da kullandığı "roguelike" (her ölümde sıfırlanan ve rastgele oluşturulan bölümler) mekaniklerini temel alan bir tek oyunculu aksiyon ve nişancı oyunudur.

Oyuncular, her öldüklerinde kendilerini döngünün başında bulacaklar ancak bu süreçte kalıcı geliştirmeler ve özelleştirmeler yaparak karakterleri Arjun'u daha da güçlendirebilecekler. Her yeni başlangıçta gezegenin ve kullanılabilir eşyaların değişmesi, oyuncuları sürekli olarak farklı stratejiler geliştirmeye ve sınırlarını zorlamaya itecek. Bu durmak bilmeyen aksiyon döngüsü, her oyuncuya benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

SAROS çıkış tarihi

SAROS

Oyun dünyasının merakla beklediği SAROS'un çıkış tarihi 20 Mart 2026 olarak açıklandı.

SAROS hangi platformlarda var?

SAROS

SAROS, PlayStation Studios çatısı altındaki Housemarque tarafından geliştirildiği için yalnızca PS5 ve PS5 Pro konsollarına özel olarak piyasaya sürülecek. Oyun, PS4'te oynanamayacak ve PC'ye gelip gelmeyeceği ise belirsiz.

SAROS fiyatı ne kadar?

SAROS

SAROS'un resmî satış fiyatı henüz duyurulmadı. Oyun ön siparişe açıldığında bu kısmı sizler için güncelleyeceğiz.

Oyunlar

