İnternetin var olmasıyla beraber alan adı da oldukça önemli bir kavram hâline geldi. Marka imajı, bulunurluk gibi birçok noktada devreye giren alan adı bazen de milyon dolarlık bir yatırım aracı oluyor. Tıpkı satış rakamıyla rekorları alt üst eden bir URL gibi.

872,3 milyon dolar gibi astronomik bir rakamla, "bugüne kadar satılan en pahalı alan adı" ünvanını alan URL hangisiydi?

Günümüzde 4 karakterli bir alan adını sıfırdan almak gibi bir şey zaten neredeyse hayalken bakın dünyada herkesin kullandığı bir kelime nasıl değerli hâle geldi?

Rekorun sahibi herkesin bildiği bir kelimeyi içeriyor.

Cars.com; basit, akılda kalıcı ve genel bir anahtar kelime. İnternette araba arayan hemen hemen herkes en az 1 kere “cars” kelimesini kullanmıştır. İşte bu yüzden de her bir tıklama ve ziyaret bu alan adını daha da cazip hâle getiriyor.

Otomobil endüstrisinin devasa bir pazar hacmi olduğu, yılda milyonlarca aracın satıldığı, milyar dolarlık işlerin döndüğü bir sektör olduğunu düşününce de stratejik bir isim almak, altın madeni bulmak gibi.

Böylesi yüksek rekabet ortamında da cars.com gibi bir alan adı markaya çok büyük bir prestij ve arama motorlarında doğal bir trafik getirisi sağlıyor.

872,3 milyon dolarlık dev yatırım

2014’te cars.com alan adının Gannett Co.’ya 872,3 milyon dolara satılması, dijital dünyada büyük yankı uyandırdı. Satış sadece domain değil aslında bir marka satın alımı olarak da değerlendirildi.

Fiyatın neden bu kadar yüksek olması dediğimiz gibi sitenin getirdiği müşteri potansiyeli ve marka bilinirliği. Kârlı bir yatırım olduğu aşikâr çünkü hem güvenilir bir alan adı var hem de doğrudan amaca hizmet ediyor. Bulunurluk zaten cabası.

Bir kimlik, bir fırsat hatta başlı başına bir yatırım aracı olarak görülen alan adı ile cars.com da gösterdi ki URL, doğru pazarda ve doğru müşteri kitlesiyle buluştuğunda dudak uçuklatan değerlere ulaşabiliyor.

Kim bilir, belki bir gün sizin de alan adınız milyon dolarlara satılabilir, kıymetli alan adlarını bulmanız yeterli, tabii alınmadıysa.

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