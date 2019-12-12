Geçen perşembe ilk halka arzı (IPO) gerçekleşen ve dün Suudi borsası Tadawul'da işlem görmeye başlayan Saudi Aramco'nun hisse başına değeri %10 artarak, petrol şirketini dünyanın en değerli şirketi konumuna getirdi.

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun ilk halka arzı gerçekleşti. Bugün Suudi borsası Tadawul'da işlem görmeye başlayan şirketin hisse başına değeri iki gün üst üste %10 artarak 38,7 riyal (10,32 dolara) seviyesine ulaştı ve petrol üreticisi dünyanın 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirketi oldu.

Saudi Aramco, pazartesi günü Riyad Borsası'nda kaydedilen en büyük halka arzda yaklaşık 300 milyar dolar kazanç elde etti. Apple, yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık değeriyle Saudi Aramco'nun ardından ikinci sıraya yerleşti. Şirketin halka arzını yöneten Samba Capital salı günü, hisse alan yatırımcıların %97'sinin ülke içinden olduğunu söyledi. Kurumsal yatırımcılara satılan hisselerin %75'inden fazlası Suudi şirketlerine, fonlarına ve devlet kurumlarına gitti.

Saudi Aramco, dünyanın 2 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirketi oldu

Petrol şirketi, 2016'da kısmi özelleştirmeye başladığından bu yana ilk defa 2 trilyon dolar değerine ulaştı ancak pek çok analist, Aramco'nun dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olarak Suudi Arabistan tekelinde olmasına rağmen rakamların düşeceğini düşünüyor. Analistler Aramco'nun 2 trilyon dolara ulaşan beklenmedik büyümesinin ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle çok yakında azalacağını öngörüyor.

Şirket, şu anda Exxon (XOM) ve Royal Dutch Shell (RDSA) gibi rakiplerinin oldukça ilerisinde görünüyor. Sanford C. Bernstein & Co. analistleri Aramco'nun adil değerini 1.4 trilyon dolar civarında görüyor.