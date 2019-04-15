Hulusi Akar: S-400'ler NATO'yla İlişkilendirilmeyecek

Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Washington'da yaptığı açıklamada Rus hava savunma sistemi S-400'lerin, herhangi bir NATO askeri sistemiyle ilişkilendirilmeyeceğini söyledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Washington’da yaptığı konuşmada S-400’lerin herhangi bir NATO sistemiyle ilişkilendirilmeyeceğini söyledi. Akar, bu kararın Türkiye’nin NATO’ya yönelik taahhütlerinin hiçbirini değiştirmeyeceğine söz verdi. Akar ayrıca diğer NATO ülkelerinin de Türkiye’ye olan bağlılıklarını sürdürmelerini umduğunu belirtti.

ABD ile yapılan teknik tartışmalar hakkında yorum yapan Akar, Türkiye’nin kendileri için hazır olduğunu ve Ankara’nın S-400 tedariki konusundaki endişelerini de ele alacağını belirterek “S-400’lerin satın alınması bir sorun değil, tüm anlaşmazlıkların çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

2017 yılının Aralık ayında, Rusya ve Türkiye arasında S-400 teslimatı için bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma, S-400 füzelerinin NATO’nun hava savunma sistemleri ile ilişkilendirilmemesi nedeniyle ABD ve NATO tarafından eleştirilmişti.

Bu ayın başlarında yapılan açıklamada Pentagon, Washington’un F-35 savaş uçağı teslimatını Ankara’nın S-400 savunma sistemi satın alma kararından sonra askıya almıştı. Buna istinaden Akar şu sözleri kullandı: “Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye’nin ulusal kararıdır. Biz F-35’lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız.”

Türkiye’ye ilk S-400 teslimatının Haziran ayında yapılması planlanıyor.