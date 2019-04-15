Hulusi Akar: S-400'ler NATO'yla İlişkilendirilmeyecek

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Washington’da yaptığı konuşmada S-400’lerin herhangi bir NATO sistemiyle ilişkilendirilmeyeceğini söyledi. Akar, bu kararın Türkiye’nin NATO’ya yönelik taahhütlerinin hiçbirini değiştirmeyeceğine söz verdi. Akar ayrıca diğer NATO ülkelerinin de Türkiye’ye olan bağlılıklarını sürdürmelerini umduğunu belirtti.
S-400 Füze Savunma Sistemini Çekici Kılan Şey Nedir?
ABD ile yapılan teknik tartışmalar hakkında yorum yapan Akar, Türkiye’nin kendileri için hazır olduğunu ve Ankara’nın S-400 tedariki konusundaki endişelerini de ele alacağını belirterek “S-400’lerin satın alınması bir sorun değil, tüm anlaşmazlıkların çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.
2017 yılının Aralık ayında, Rusya ve Türkiye arasında S-400 teslimatı için bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma, S-400 füzelerinin NATO’nun hava savunma sistemleri ile ilişkilendirilmemesi nedeniyle ABD ve NATO tarafından eleştirilmişti.
Bu ayın başlarında yapılan açıklamada Pentagon, Washington’un F-35 savaş uçağı teslimatını Ankara’nın S-400 savunma sistemi satın alma kararından sonra askıya almıştı. Buna istinaden Akar şu sözleri kullandı: “Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye’nin ulusal kararıdır. Biz F-35’lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız.”
Türkiye’ye ilk S-400 teslimatının Haziran ayında yapılması planlanıyor.