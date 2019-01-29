Disk sürücülerinin ünlü markalarından Seagate, Sony ile anlaşarak PS4’ler için 2 TB’lık bir harici disk tanıttı.

Son yıllarda sürekli artan oyun dosyalarının büyüklüğü, PlayStation sahiplerine zor zamanlar yaşatıyor. 500GB gibi günümüz oyun boyutları için yetersiz kalan depolama alanlarına sahip konsollar, sahiplerine yeni depolama alanları almaya zorluyor. Normalde standart harici disklerle oyun oynamaya çalışan oyuncular, bu cihazların yetersiz olmasından dolayı sıkıntılar yaşıyordu.

Seagate, bu soruna çözüm bulmak için PlayStation 4 lisanslı Seagate Game Drive’ı tanıttı. PS4 oyuncularına, oyunlarını yanında taşıma imkanı sunan Seagate Game Drive, tam 2 TB’lık boyutu ile onlarca oyunu bünyesinde bulundurabiliyor. Seagate Game Drive, USB kablosu ile doğrudan bağlantı kurup yaklaşık 3 dk içerisinde oyunları çalıştırır vaziyete getiriyor.

Arkadaşınıza Oyunlarınızla Gidin

Seagate Game Drive ile birlikte, konsolunuzu yanınızda taşımadan her türlü PS4 üzerinden oyunlarınıza erişebilirsiniz. Yalnız hatırlatalım; oyunlara erişmek için yalnızda oyunun satın aldığı hesaptan erişim sağlanabiliyor. Yine de, bir hard diske göre çok daha büyük ve taşıması zor olan konsollara nazaran yanınızda taşıması çok daha kolay bir cihaz konumunda.

Seagate Game Drive, önümüzdeki hafta ilk başta Kuzey Amerika’da 90 dolardan satışa sunulacak. Eğer konsollarınız için daha fazla özgürlük ve depolama alanı istiyorsanız Seagate’in PS4 lisanslı ürününe göz atabilirsiniz.