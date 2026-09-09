SEAT Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi

SEAT’ın Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Ibiza, Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alıyor.

SEAT, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatları açıklandı. Listede Ibiza, Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte SEAT’ın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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SEAT fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Ibiza 1.985.000 TL - Arona 2.050.000 TL - Leon 2.560.000 TL - Ateca 2.665.000 TL -

Ibiza fiyatları - Eylül 2026

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Ibiza opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 25.000 TL İlgili versiyonlar

Arona fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 116 PS Benzinli Yeni Arona Style Plus DSG 2026 2.050.000 TL -

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Arona opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 25.000 TL İlgili versiyonlar

Leon fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI 116 PS Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Style DSG 2026 2.560.000 TL -

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Leon opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 32.500 TL İlgili versiyonlar

Ateca fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzinli Style Plus DSG 2026 2.665.000 TL -

Ateca, SEAT’ın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı sunan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. 1.5 EcoTSI ACT motorlu Style Plus, aile kullanımı ve SUV beklentilerini birlikte değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

Ateca opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 32.500 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: SEAT Türkiye