Secret Files 3'ün Android Sürümü Yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda iOS için yayılanan Secret Files 3 adlı mobil oyunun Android versiyonu da bugün yayınlandı. Secret Files 3, Google Play üzerinden indirilebilir.

Ünlü mobil oyun serisi Secret Files, macerasına Secret Files 3 ile devam ediyor. Bulmaca, macera türünde olan Secret Files 3, geçtiğimiz haftalarda iOS için yayınlanmıştı. iOS sürümünün ardından Android için de Secret Files 3, bugün Google Play’de yayınlandı.

Secret Files serisinin yeni oyunu olan Secret Files 3, Nina’nın nişanlısı Max’in tutuklanması ile başlıyor. Max’in tutuklanmasının ardında Nina, Max’in tutuklanmasını araştırmaya başlıyor. Tutuklanan Max, Nina’ya bir mesaj göndermeyi başarır. Mesajı alan Nina, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını anlar.

Oyunun yayınlanan fragmanından da anlaşılacağı gibi Secret Files 3’te Pi sayısına gizlenmiş karanlık bir sırrın ve binlerce yıllık bir komplonun peşine düşülüyor. Heyecanlı bir bulmaca oyunu olan Secret Files 3’te oyuncular farklı bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışacaklar.

Bulmaca, macera türünde oyunları seviyorsanız Secret Files serisi bugünler zevkli zaman geçirmeniz sağlayacaktır. Serinin yeni oyunu olan Secret Files 3, 8 saatlik bir zamanda bitirilebiliyor. Ancak oyunun bütün hikayesini hakim olmak için ilk Secret Files oyunundan başlamanızı tavsiye ederiz.

2014 yılından beri mobil oyun dünyasının önemli oyunlarından biri olan Secret Files, yeni oyunu da keyifli zamanları oyunculara vaat ediyor. Secret Files serisinin yeni oyunu olan Secret Files 3, Google Play’de 33.99 lira fiyatla kullanıcılara sunuldu. Secret Files 3'e Android için buradaki bağlantıdan, iOS için de buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Secret Files 3'ün YouTube'da yayınlanan fragmanı: