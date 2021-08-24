Sedat Peker'in Kapanan Instagram Hesabı Yeniden Açıldı

Paylaşımlarıyla Türkiye gündeminden uzunca bir süre düşmeyen Sedat Peker'in geçtiğimiz gün kapatılan Instagram hesabı bugün yeniden açıldı.

YouTube’da yayınladığı videolarla Türkiye gündemini uzun bir süre ele geçiren Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla da dikkati üstüne çekiyordu. Peker’in yaptığı açıklamaları paylaştığı sosyal medya hesaplarının kapatılması için geçtiğimiz haftalarda talep de oluşturulmuştu. Bu talep platformlar tarafından kabul edilmiş olmasa da yakın zamanda bir olay yaşanmıştı.

Sedat Peker’in 1,6 milyon takipçiye sahip Instagram hesabı, 23 Ağustos günü kapatılmıştı. Hesaba girmek isteyen kullanıcılar, ‘kullanıcı bulunamadı’ uyarısıyla karşılaşıyordu. Peker’den veya platformdan olay hakkında herhangi bir açıklama gelmezken kapatılan hesap, geçtiğimiz dakikalarda yeniden açıldı.

Sedat Peker ile sosyal medya platformları hakkında yeni tartışmalar başlamıştı:

Sedat Peker’in sosyal medya hesapları üzerinden yetkililer hakkında ortaya attığı iddialar, ‘millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle tüm hesapları hakkında erişim engeli talebi açılmasını sağlamıştı. Kendisinin internet sitesi engellenmiş olsa da sosyal medya hesapları engellenememişti. Zira sosyal medya hesaplarını kapatmak devletin değil, platformların elindeydi.

