Şekerleme yapmak, gün içinde bizi daha dinç kılabilir ancak hangi saat aralığında ve ne kadar süre yaptığımız da çok önemli. Bilimin buna bir önerisi var.

Şekerleme, genellikle gün içinde yapılan kısa uykuya denir. Kimi insan için gün içinde şekerleme yapmak günlük rutinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Uyku hâlinin ve yorgunluğun üstesinden gelmek için yapılan bu rutinin olumlu ve olumsuz yanları olmasının yanı sıra doğru vakti ve süreyi seçmek de önemli. Peki bu şekerlemeyi yapmak için, bilime göre en iyi saat hangisi?

Şekerleme yapmanın bazı avantajları ve dezavantajları var.

Gün içinde kısa süreli uyku diye tanımlayabileceğimiz şekerleme; ruh hâlinizi iyileştirebilir, hafızanızı geliştirebilir, yorgunluğu azaltabilir ve uyku hissinizi düşürebilir. Hatta haftada 1 ya da 2 kez şekerleme yapmanın düşük kardiyovasküler riski ile ilişkili olduğu bulunmuştu.

Ancak uyku ataleti gibi olumsuz yanları da var. Şekerlemeden sonra yaşanan sersemlik hissi, uyandıktan sonra yerine getirmemiz gereken görevlerimizi sekteye uğratabilir ya da gece uykusunu zorlaştırabilir.

90 dakikadan uzun sürdüğünde yüksek tansiyon, 30 dakikadan uzun sürdüğünde yağlı karaciğer hastalığı gibi problemler ortaya çıkabilir. Bu yüzden şekerlemeyi olabildiğince kısa tutmakta fayda var.

Gün içinde uyumak için en iyi saat, öğleden sonra 2 ile 3 arası.

İdeal şekerleme uzunluğu, 15-30 dakika. Buna günümüzde “power-nap (güç uykusu)” de deniyor. Power-nap yapmak için ideal saat ise öğleden sonra 2-3 civarı çünkü öğle yemeğinden sonra bir mayışma yaşayıp uyku moduna girmeniz muhtemel.

Bunu sabit bir saat olarak düşünmeyip şöyle de hesaplayabilirsiniz. Yatma saatinizden 8 ya da daha fazla saat önce kestirmek en ideali. Ayrıca şekerlemenizi bu saatlerde yaparsanız gece uykunuzu etkileme olasılığı da azalır. Tabii ki bu, kişinin günlük rutinlerine, iş ve okul saatine göre değişiklik gösterebilir.

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