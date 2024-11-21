Diğer Hayvanlara Kıyasla Şempanzelerin Yüzlerinin Bu Kadar Kırışık Olmasının Haklı Bulacağınız Sebepleri

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Şempanzelerin yüzlerine bakınca neden bu kadar kırışık olduğunu düşündünüz mü? Aslında basit bir cevabı var.

Diğer hayvanların yüzlerinden farklı olarak şempanzeler, ekstra kırışık bir yüze sahip.

Peki bunun sebebi ciltleriyle mi alakalı, yoksa evrimleşmeleriyle mi?

Şempanzelerin yüzlerindeki bu kırışıklı tek bir sebeple anlatmak pek mümkün görünmüyor.

şempanze

Öncelikle cilt yapıları, biz insanlara kıyasla daha ince ve esnek bir yapıda. Bu esneklik, zaman içinde kırışıklıkların giderek belirginleşmesine neden oluyor. Kolajen ve elastin seviyeleri de şempanzelerde daha farklı bir dağılıma sahip. Bu da yüz kaslarının altında kıvrımların kolay oluşmasını sağlıyor.

Elbette tek sebep de bu değil. Yüz ifadeleri, mimikleri oldukça hareketli bu canlıların yüz kasları, zamanla ciltte derin kırışıklıkların oluşmasına neden oluyor. Tıpkı biz de çok güldüğümüzde zamanla kazayaklarının oluşması gibi.

İnsanlar, diğer memelilerden daha fazla deri altı yağ tabakası depoluyor.

şempanze

Bu, enerjiyi yedeklemek ve beyin gelişimini desteklemek için bir nevi adaptasyondur. Şempanzeler ise farklı olarak kılsız yüz bölgeleri, kırışıklıklarını daha ön planda tutuyor. Özellikle yüzlerinde kıl olmaması da Güneş ışığı ya da çevresel etkilerin doğrudan cilde etki etmesine neden oluyor.

Kaynaklar: Slate

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