Koca bir seneyi geride bırakmamıza çok kısa bir süre kaldı. Hem ülke hem de dünya gündemini sarsan pek çok olay yaşandı. 2023 yılının bir özeti şeklinde hazırladığımız içeriğimize beraber göz atalım. Herkese mutlu seneler!

2023, iyisiyle ve kötüsüyle geride bıraktığımız bir yıl oldu. Bu yıl herkesi derinden sarsan olaylar olsa da, pek çok güzel şey yaşandı diyebiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılını doldururken ülkemizde ve dünyada ses getiren olayları tekrar hatırlamak için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Dünya gündemine oturan ve ülkemizde millî yas ilan edilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri

2023 yılı ne yazık ki acı verici bir şekilde başladı. Takvimler 6 Şubat 2023 ve saatler 04.07'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde ise büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.Güney Anadolu'da pek çok bölgenin etkilendiği depremde her ne kadar pek çok vatandaşımız kurtarılsa da 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti ve pek çok insan evsiz kaldı. O günü takip eden 7, 8 ve 9 şubatta artçı depremler devam etti.

Yaşanan deprem dünya gündemine oturdu ve ülkemize pek çok ülkeden insanî yardım geldi. Dünya basınının merceğinde olan bu olay, depremi yaşamayanları bile derinden etkiledi.

6 Şubat 2023 depremleri Türkiye'nin en büyük, dünya tarihinin de sayılı depremleri arasında yer aldı.

Deprem sürecinde erişim engeli getirilen ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken Ekşi Sözlük erişim engeli

Ülkemizde internet aleminin en eski internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük'e 21 şubatta erişim engeli getirildi. Deprem sürecinde bilgi kirliliğinin önüne geçmek için kapatılan Ekşi Sözlük, "eksisozluk2023.com" gibi farklı alan adlarıyla faaliyetlerine devam ederken bu yıl içinde defalarca erişim engeli yedi.

Platformun kurucusu olan Sedat Kapanoğlu, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra karar itiraz etti ve site tekrar erişime açıldı. (Devam eden süreçte tekrar erişim engeli getirildi.)

Sadece Ekşi Sözlük değil, aynı zamanda X (Twitter) de bilgi kirliliğin önüne geçilmesi sebebiyle erişim engeline takılmıştı.

OnlyFans de erişim engeline takılan siteler arasında yerini aldı: Siteye Türkiye'den erişim yok

Yetişkin içerik platformu OnlyFans'e 7 haziran günü Türkiye'de erişim yasağı getirildi. Dünyada ve ülkemizde pek çok kullanıcıya sahip olan platform, abonelik sistemine dayanıyor ve içerik üreticileri, yetişkinlere yönelik içerikler üreterek bunları abonelerine sunuyordu.

Platformun kapatılması için CİMER'e sayısız şikayet talebinde bulunuldu ve OnlyFans'e Türkiye'de erişim engellendi.

OpenAI tarafından kullanıcılara sunulan yapay zekâ modeli: GPT-4

OpenAI, mart ayında en gelişmiş yapay zekâ dil modeli olan GPT-4'ü duyurdu. ChatGPT 3.5'ten daha akıllı ve daha yaratıcı olan GPT-4 modeli, dünyada ses getiren yapay zekâ girişimlerinden biri oldu.

Yapay zekâ modeli, sunduğu yetenekleri daha da geliştirdi ve karmaşık soruları bir önceki modele göre daha hızlı ve efektif bir şekilde cevaplayabiliyor. Önceki model sadece metin odaklıydı ancak GPT-4 ile gelen yeni özelliklerden birisi ise görsel yükleme seçeneği oldu.

Yüklenen görseller yaratıcı ve akıllı bir şekilde yorumlanabiliyor. Hatta meşhur karikatürlerden birini yüklediğinizde karikatürde ne anlatılmak istendiğini sorduğunuzda bunu hızlı bir şekilde cevaplayabiliyor.

Apple'ın şehir efsanesine dönüşen ancak sonunda görebildiğimiz karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, pek çok şirketin karma gerçeklik dünyasına adım atmasına rağmen sessizliğini uzun bir süre korudu. Ancak şirket, 5 Haziran 2023 tarihinde WWDC etkinliğinde karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttı.

Rakiplerinin aksine Vision Pro, kullanıcıların çevresiyle olan etkileşimini daha etkili bir hâle getiriyor. El hareketleri ve ses ile kontrol etme özellikleri ile artırılmış gerçeklik daha efektif bir şekle bürünüyor.

Apple, WWDC etkinliğinde tanıttığı iPhone 15 Pro ile dev oyun konsollarını ceplere sığdırdı

iPhone 15 serisi oldu. Apple'ın her sene daha da güçlendirdiği ve yeni yetenekler kazandırdığı iPhone 15 serisi, 2023'e damga vurdu.

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max ile konsol oyunlarını rahatlıkla oynayabileceğimizi duyurdu. Artık çeşitli konsol oyunları, herhangi bir araca gerek kalmadan iPhone 15 Pro serisinde oynanabiliyor. Ayrıca bu oyunlar televizyona yansıtılarak dev ekranda oyun keyfi yaşamamızı sağlıyor.

Bundan kısa bir süre sonra iPhone 15 serisi dahil yurt dışı telefon kayıt ücretleri 20 bin TL'ye çıkarıldı

Yurt dışından getirilen akıllı telefonları Türkiye'de kullanabilmek için kişinin pasaportu üzerine kaydetmesi gerekiyor. 6 bin 91 TL olan telefon IMEI kayıt ücreti, 8 temmuz tarihinde 20 bin TL'ye çıkarıldı.

7 temmuz sabahı KDV, vergi ve harçlara hatırı sayılır bir şekilde zam yapıldı. Pasaport harçları, noter harçları ve pek çok kaleme getirilen zamlar, Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile duyuruldu. Pek çok vatandaş, yurt dışından getirdiği telefonları zamsız ücretten kaydetmek için BTK'nın internet sitesine akın etti ve site bir günde yaşanan yoğunluktan dolayı uzun süre erişilemez hâle geldi.

2024 yılında IMEI kayıt ücretlerinin 31 bin 692 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Ekransız ve giyilebilir telefon tanıtıldı: Humane AI Pin

2023, yapay zekâ alanında şaşırtıcı gelişmelere şahit olduğumuz bir yıl oldu. Bu gelişmelerden biri de eski Apple çalışanlarının bir araya gelip Humane şirketini kurması ve kasım ayında giyilebilir bir telefon tanıtmaları oldu.

Humane AI Pin, ekransız bir akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Telefon, yapay zekâ özellikleri ile donatıldı ve en önemli özelliği ise kullanıcının avuç içini bir ekrana dönüştürmesi. Temelde telefon olarak tanımlanmıyor ancak bir akıllı telefonun yapabildiği pek çok görevi yerine getirebiliyor.

Akın akın geldiler: Çinli otomobil üreticileri Türkiye piyasasına girdi

Çinli markaların Türkiye otomobil piyasasına adım atması, en çok ses getiren olaylar arasında yerini aldı. Mayıs ayında Türkiye'de lansman gerçekleştiren Leapmotor ile ağustos ayında SHS bünyesinde Türkiye'de satışlarına başlayacağı duyurulan DFSK ve ALJ Türkiye aracılığıyla otomobil satışlarına başlayan BYD markaları, Türkiye'de otomobil sektöründe sevindirici işlere imza attı.

Çinli otomobil üreticilerinin SUV ve ticari araçlarını yollarda gördüğümüz 2023 senesi, otomobil sektörü için bereketli bir sene oldu.

Otomobil demişken Türkiye'ye resmî olarak adım atan Tesla'ya değinmemek olmazdı

Otomobil piyasasında elektrikli araçların üretimi tam gaz devam ederken hâlihazırda popülaritesini koruyan Tesla, Türkiye pazarına giriş yaptı. Resmî Instagram hesabından Türkiye'ye geleceği tarihi açıklayan Tesla, takvimler 4 Nisan 2023'ü gösterdiğinde resmî olarak Türkiye pazarına geldi.

Model Y ile pazara şahane bir giriş yapan Tesla, ilk teslimatını mayıs ayında gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ilk yerli ve elektrikli otomobili Togg'u piyasaya sürdü

Açılımı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" olan Togg, ilk yerli ve elektrikli otomobil olma imzasını taşıyan otomobil. İlk modeli T10X olan Togg, ön sipariş için çekiliş yöntemini benimsedi. İlk 4 saatte toplamda 7 bin 734 kişinin katıldığı çekiliş, büyük ses getirdi.

İlk teslimatlarını 30 nisan günü Elazığ'a gerçekleştirdi

Borsa ile hiçbir ilgisi bulunmayanın bile duyduğu "halka arz" furyası başladı ve bu furyaya katılan şirket sayısında patlama yaşandı

Borsa yatırımcıları için çevrim içi platformların artmasıyla borsa kullanıcı sayısında devasa bir yükseliş meydana geldi. Bunun yanında pek çok şirket de halka arza dahil oldu ve bir çığ gibi büyüdü.

Birdenbire ortaya çıkan ve aynı hızda ortadan kaybolan NFT'ler, 2023'te kalacak gibi görünüyor

Dijital dönüşüm süreçleri, beraberinde farklı girişimleri de getirdi. Dijital mülkiyet ve koleksiyon kültürü giderek yaygınlaştı ve ortaya NFT (Non Fungible Token) çıktı. Non Fungible Token, yani Değiştirilemez Token olarak tanımlayabileceğimiz NFT'ler, 2021 ve 2022 yıllarında dijital ortamı kasıp kavurmuştu.

Ancak kripto dünyasında kısa süreli yer edinebilen NFT'ler, 2023 yılında kan kaybetti ve değeri ilk çıktığı zamana göre bir hayli azaldı.

2023'ü tüm dünya basınına yansıyan bu olay ile kapattık. Sizin 2023'ünüz nasıl geçti ve yeni yıldan beklentileriniz neler?

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