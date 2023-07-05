Netflix'in sevilen dizisi Sex Education'ın dördüncü sezonunun tanıtım fragmanı yayınlandı . Fragman, sezonun dizinin son sezonu olacağını doğruladı.

2019’da Netflix de yayınlanmaya başlayan gençlik dizisi Sex Education, son yılların en sevilen yapımlarından biriydi. Dizinin dördüncü sezonu da merakla bekleniyordu. Netflix, bugün sezondan fragman yayınladı.

Yayınlanan tanıtım fragmanı, dördüncü sezonun Sex Education’ı sonlandıracağını ortaya koydu. 8 bölümden oluşacak son sezon, 21 Eylül 2023 tarihinde bekleyenleriyle buluşacak.

İşte Sex Education 4. sezon fragmanı

Laurie Nunn tarafından yaratılan Sex Education’ın yeni sezonu, beklendiği gibi son sezon olarak karşımıza çıkacak. Kadrodaki bazı sevilen isimler, daha önce yeni sezonda dönmeyeceğini açıklamıştı. Bunlar arasında Olivia’yı canlandıran Simone Ashley, Lily’i canlandıran Tanya Reynolds, Ola’yı oynayan Patricia Allison gibi isimler yer alıyordu.

Bundan da anlaşılabileceği gibi yeni sezonda bazı değişiklikler göreceğiz. Birçok yeni oyuncu, dizinin kadrosuna katılacak. Öte yandan Otis’i canlandıran Asa Butterfield dahil Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindless, Gillian Anderson gibi oyuncuları yeni sezonda yer almaya devam edecek.

Komedi türündeki bir gençlik dizisi olan Sex Education, ebeveynleri seks terapisti olan Otis’in bu konuda edindiği bilgileri okulundaki arkadaşlarına yardım etmek için kullanmasını konu ediniyordu. Dizinin üçüncü sezonu, 2021 yılında yayınlanmıştı.