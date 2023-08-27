Bir sürücü, Togg T10X'ini kullanırken aniden tüm ekranların kapandığını gördü. Aracını sıfırlayan sürücü, bu sefer de sadece gösterge ekranını kullanabildi.

Yavaştan yollarda görmeye alıştığımız Togg T10X, geçtiğimiz haftalarda satış sayılarıyla gündemimize gelmişti. İlan sitelerinde de kendine bolca yer bulan bu model, gerek yaptığı kazalarla gerekse de girdiği listelerle sürekli sitemizde kendisine bir yer buldu. Biz de Togg ekseninde dönen özgün içerikler üretmiştik.

Şimdiyse T10X modeli, maalesef sürücüsüne zor dakikalar geçirmesiyle gündemimize geldi. Fakat en baştan söyleyelim, elektrikli araç modellerinde ortaya çıkan yazılımsal sorunlara baktığımızda T10X bir nebze normal karşılanabilir. Ne yaşandığına gelin birlikte bakalım.

Ekranlar bir anda gidiyor.

Paylaşılan videoda gördüğümüz üzere Togg T10X’in ekranları seyir hâlindeyken bir anda kararıyor. Bakıldığında hem multimedya hem de gösterge tarafında hiçbir şeyin olmadığı görülebiliyor. Fakat müzik hâlâ çalmaya devam ediyor. Sinyal ve far gibi bilgilerin görünmemesi de anlık da olsa güvenlik problemi teşkil ediyor.

Sürücü daha sonra arabayı manuel olarak sıfırladığını da belirtiyor. Bu sefer gösterge ekranının geldiğini ve bilgilerin gösterildiğini görüyoruz. Fakat orta ve alt kısımdaki multimedya tarafında gelmesi gereken ekranlar gelmemiş ve Togg logosu orada öylece kalmış. Bu problemin güncelleme ile çözüldüğü söylense de henüz resmi bir duyuru göremedik.

Fakat bilmeyenler için belirtmekte fayda var; Dolubatarya’nın da belirttiği üzere üretimin ilk aşamalarındaki araçlarda yazılım sorunları bir noktaya kadar normal karşılanabilir. Bildiğimiz köklü markaların araçlarında bile söz konusu durum ortaya çıkabiliyor. Bu sorun da en kısa sürede ortadan kalkmış olacaktır.