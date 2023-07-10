Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg, zam haberlerinin ardından bu kez de patpat olarak bilinen bir tarım aracıyla çarpışması ile gündeme geldi.

Teslimatları Mart ayında başlayan yerli elektrikli otomobil Togg, son iki haftada ikinci kez zamlanarak kullanıcıların tepkisini çekmişti. İlk olarak 953 bin TL olarak açıklanan T10X baz model, gelen zamların ardından 1 milyon 227 bin TL’ye yükseldi. Aracın fiyatının yanında yaşadığı kazadan sonra Togg’da meydana gelen zarar ise dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) aktardığı bilgiye göre Afyonkarahisar’da gri renkli bir Togg, tarım aracı olan patpat ile çarpıştı. Kazanın ardından Togg’un aldığı hasar, sosyal medyada gündem oldu.

Tarım aracının çarptığı Togg’da ciddi maddi hasar meydana geldi

İHA’nın aktardığına göre Togg, Afyonkarahisar Çobanlar ilçesinde patpat olarak bilinen bir tarım aracıyla çarpıştı. Aracın sahibi henüz bilinmiyorken, kazada herhangi bir ölü yada yaralı olmadığı aktarıldı.

Ancak Togg T10X’de maddi zararlar ortaya çıktı. Çarpışmanın etkisiyle T10X’in sağ kısmında ciddi bir hasar meydana gelirken, kazanın ardından ise polis inceleme başlattı.

Kazadan sonra Togg'da meydana gelen hasar:

Togg ile çarpışan patpat tarım aracı: