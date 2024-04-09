Dümdüz bir hayat yaşayan bir adamın kafasında, 5 sene içinde bir boynuz büyüdü. Peki bu rahatsız edici çıkıntı tam olarak neyin nesi?

Hintli adam, kafasında boynuz benzeri bir yapının filizlenerek uzaması durumundan muzdaripti. Başlarda fazla sorun olmasa da zamanla korkunç bir seviyeye ulaşmıştı.

Adam hastaneye başvurduğunda doktorlar bile gördükleri şey karşısında şaşırmıştı. Son derece nadir görünen bir durum vardı karşılarında… Yüzünüzü buruşturarak bakacağınız görselleri görmeye hazırsanız anlatmaya başlayalım.

2014-2019 yılları arasında, adamın kafasında bir boynuz çıkmaya başladı.

Shyam Lal Yadav adlı, 74 yaşındaki Hintli bir çiftçinin kafasında boynuz benzeri, 10 cm’lik bir tümsek vardı. Bu boynuz, 2014 senesinde yaşadığı bir kafa travmasının hemen ardından oluşmaya başlayıp zamanla büyümüştü.

Yadav’ın söylediğine göre yıllardır kafasını tıraşlarken tümseği de kesiyordu fakat lezyonun büyümeye devam etmesiyle 2019 yılında hastaneye gitti. Bu ilginç vaka karşısında doktorlar bile şaşkına döndü.

Peki tam olarak neyin nesiymiş bu hastalık?

Yadav, genellikle cildin güneşe maruz kalan bölgelerinde meydana gelen, halk arasında “şeytan boynuzu” olarak adlandırılan “yağ boynuzu”na yakalanmış.

Radyasyon ve güneş ışığına maruz kalmayla tetiklenebilen bu nadir durum, ayak tırnaklarında ve insan saçında bulunan keratinden oluşuyor ve çoğunlukla yaşlı insanlarda ortaya çıkıyor.

Şeytan boynuzunun bazı özelliklerini sıralayacak olursak:

En çok 60 ila 70 yaş arası kişileri etkiliyor.

Nedeni tam olarak bilinmese de radyasyon ve UV ışınlarına maruz kalmayla bağlantıları var.

bağlantıları var. Düz, sivri ya da kavisli; sarı ve kahverengi olabilir.

olabilir. Şeytan boynuzlarının yarısı, iyi huylu tabana sahip.

Yadav, boynuzundan kurtulmayı başardı.

Hassas Görüntü

Epey nadir görüldüğü için doktorlar da başta ne yapacaklarını bilememişlerdi ancak röntgende köklerin çok derin olmadığını gördüklerinden boynuzu almak için kolları sıvadılar.

Keratinden oluşan çıkıntı, başarılı bir ameliyatla alındı. Yaranın üzerine ise deri aşılandı. Biyopsi de kitlenin zararsız olduğunu doğruladı. Böylece Yadav, boynuzundan kurtulmuş oldu. Biliyoruz, sizin de aklınıza kötü espriler geliyor fakat hastalık üzerinden goygoy yapmayalım şimdi…

Ele almamızı istediğiniz bu tip ilginç vakalar varsa yorumlarda fikir verebilirsiniz!

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