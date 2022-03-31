Uçan Sıfır Araç Fiyatları Eski Araçlara Olan Talebi Artırdı

Sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ederken ikinci elde yeni akım, 200 bin kilometre ve üzeri yol yapan otomobiller oldu. Mart ayında satılan her dört otomobilden biri 200 binden fazla kilometre yol yapan araçlardandı.

Türkiye, artan döviz kuruyla ve enflasyonla tüm ürünlerde her geçen gün zamlı fiyatlara rastlamaya devam ederken özellikle otomotiv sektörü sıradan bir vatandaş için erişilemez hale dönüştü. Sıfır araç fiyatları roketle uzaya doğru çıkmaya devam ederken, araç sahibi olmak isteyen pek çok kişi haliyle ikinci el piyasaya ve eski araçlara yöneldi.

Arabam.com tarafından paylaşılan Mart 2022 verileri de bu ilginin ne düzeyde olduğunu gösterdi. Paylaşılan veriler, geçtiğimiz ay boyunca ikinci el piyasasında en çok yüksek kilometreli araçların ilana verildiğini ortaya koydu. Öyle ki ilana koyulan her dört arabadan biri, 200 – 300 bin kilometre aralığındaydı.

Her dört arabadan biri 200 binden fazla yol yapmıştı:

Paylaşılan verilere göre 50 bin – 100 bin kilometre yol yapan araçların ilanlardaki payı %14 olurken 100 bin – 150 bin kilometre aralığındaki araçların ilan oranı %17 oldu. 200 – 300 bin kilometre aralığındaki ilan oranıysa %25 idi. Veriler, bu kilometre aralığındaki araçların ilan oranında %15 artış yaşandığını da ortaya koydu.

Mart ayında en çok ilan verilen 10 marka ve model de açıklandı:

arabam.com’da koyulan ilanlarda mart ayında zirveyi Fiat kaptı. Fiat, ilan verilen araçlar arasında %20’lik bir paya sahip oldu. Fiat’ın lider olduğu listenin geri kalanı şu şekildeydi:

Fiat - %20

- %20 Renault - %19

- %19 Volkswagen - %15

- %15 Ford - %12

- %12 Opel - %9

- %9 Hyundai - %7

- %7 Peugeot - %6

- %6 Toyota - %5

- %5 Honda - %3

- %3 Citroen - %3

Araç modellerine bakıldığındaysa listede sırasıyla Renault Clio, Renault Megane, Opel Astra, Ford Focus, Toyota Corolla ve Volkswagen Passat bulundu.

Bunların yanı sıra mart ayında en fazla 2016 model araçların ilana verildiği görüldü. 2016 model araçları sırasıyla 2017, 2012, 2015 ve 2011 modeller takip etti. 2000 ve daha eski model araçların ilanlardaki payıysa %13,4 idi.