Birçok Bilgisayar Mühendisinin Önerdiği Signal İncelemesi

WhatsApp krizi ile gündeme gelen mesajlaşma uygulaması Signal, sektördeki uzmanlar tarafından gizlilik olarak en ideal mesajlaşma uygulaması olarak gösteriliyor. Peki Elon Musk'ın bile önerdiği Signal bize hangi özellikleri sunuyor, sizin için inceledik.

WhatsApp'ın dünya çapında infial yaratan bildirimi sonrasında milyonlarca kullanıcı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmaya başladı. Dünya çapında Telegram, ülkemizde ise BiP'in öne çıktığı bu geçiş sürecinde, Elon Musk'ın önerisi ile gündem yaratan Signal uygulaması dikkatleri üzerine çekti. Kâr amacı gütmeyen Signal Vakfı'na bağlı şekilde çalıştığı için kullanıcı verilerini koruyan bu uygulama sektördeki çoğu uzman tarafından da tavsiye ediliyor.

Peki Signal kullanıcılarına ne düzeyde bir gizlilik sunuyor, diğer mesajlaşma uygulamalarına karşı hangi özellikleri işe ön plana çıkıyor, hangileri ile geride kalıyor? Bu sorularınıza yanıt vermek için Signal'i yakından inceledik.

Başlamadan önce belirtmemiz lazım: Signal, WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton sayesinde ortaya çıktı

WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton, aynı zamanda gizlilik odaklı Signal uygulamasının da en büyük destekçileri arasında. Ancak WhatsApp'un bu hale gelmesine neden olan şey Acton'un vizyonu değildi. Şubat 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara Facebook'a satan Kaum ve Acton, bir süre daha Facebook bünyesinde WhatsApp'ı geliştirmeye devam etti.

Ancak Facebook yönetiminin talepleri ile Acton ve Kaum'un vizyonu uyuşmadı. Acton, Facebook'taki görevinden istifa ederek Signal Vakfı'nın kuruluşuna destek oldu ve Signal uygulamasının geliştirilmesine katkı sağladı. Ayrıca Signal, 2016 yılında Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İsviçre’deki yapılan analizler sonucunda gizlilik konusunda sorunsuz onayı almıştı.

Artık uygulama seçimlerinde kullanıcı gizliliğine oldukça fazla önem veriliyor. Signal ise bu konuda oldukça başarılı. Uçtan uca şifreleme gibi özellikleri ile kullanıcı gizliliğine önem verdiğini vurgulayan Signal, ayrıca açık kaynak kodlu bir uygulama. Yani yeryüzündeki her hangi bir yazılımcı, Signal'in hangi veriyi nasıl kullandığını görebiliyor.

Signal, verilerinizi telefonunuza kaydediyor:

Uygulamayı kullandığınız süreçte verileriniz, Signal’i kullandığınız akıllı cihazınızda şifreli bir biçimde saklanıyor. Bunun haricinde Signal uygulaması üzerinden oluşturduğunuz her hesap için Signal sunucularında saklanan tek bilgi, kaydolduğunuz telefon numarası, hizmete katıldığınız tarih ve saat ve son oturum açtığınız tarihten ibaret. Yani karşınızdaki kullanıcı ile konuştuklarınız, medya gönderimleriniz, çıkartmalarınız sadece sizin telefonunuzda yedekleniyor. Bu da herhangi bir veri paylaşım korkusunu otomatik olarak ortadan kaldırıyor diyebiliriz.

Signal'in sunduğu özellikler:

Signal’in gizlilik konusunda oldukça başarılı olduğundan bahsettik. Sadece gizlilik değil, sunduğu özellikler ile de WhatsApp alternatifi bir mesajlaşma uygulaması diyebiliriz. Oluşturulabilir arkadaş grupları, özel çıkartmalar, istediğiniz zaman kaybedebileceğiniz mesajlar.. Dilerseniz hiç uzatmadan Signal’in tüm özelliklerine detaylıca göz atalım.

Mesajlara tepki verme özelliği:

Slack veya Discord gibi platformlardan alışkın olduğumuz mesajlara tepki verme özelliği, Signal’de de bulunuyor. Diğer kullanıcılardan gelen mesajlara veya kendi gönderdiğiniz mesajlara tepki verebilir ve dilediğiniz zaman aynı mesaja yeni tepkiler ekleyebilirsiniz.

Uygulamayı kilitleme:

Telefonunuz aracılığıyla Signal uygulamanıza sizden başka kimsenin erişmesini istemiyorsanız, özel bir parola belirleyerek veya parmak izi okuyucunuz aracılığıyla Signal’i kolaylıkla kilitleyebilirsiniz. Bu sayede siz istemediğiniz sürece kimse mesajlarınıza ve görüşmelerinize erişemeyecektir.

Bilgisayarınızda kullanabilirsiniz:

Signal’i, aynı WhatsApp’ta olduğu gibi yine bilgisayarınız üzerinden kolaylıkla kullanabilirsiniz. Oldukça basit ve sade bir arayüze sahip masaüstü uygulaması sayesinde Signal’i yalnızca akıllı telefonunuz üzerinden kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu da eğer bir ofis çalışanı iseniz sizin için oldukça büyük bir kolaylık olacaktır. Ayrıca, Mac OS, Windows ve Linux işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalıştığını da belirtmek isteriz.

Süreli mesajlar:

Gönderdiğiniz mesajların veya medya dosyalarının belirlediğiniz bir süre sonra otomatik olarak kaybolmasını Signal sayesinde sağlayabilirsiniz. Bu sayede hiçbir ekstra işleme gerek kalmadan sohbet ekranınızda bulunmasını istemediğiniz mesajları kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

Instagram’dan alışkın olduğumuz ve gönderdiğimiz görsellerin veya videoların sadece bir kez oynatılmasını sağlayan özellik, yine Signal’de de bulunuyor. Dilerseniz karşı tarafa veya bir gruba gönderdiğiniz medya dosyalarını tercihinize göre diğer kullanıcıların yalnızca tek bir sefer görüntülemesini sağlayabilirsiniz.

Sesli ve Görüntülü çağrı

Herhangi bir ücrete tabi olmadan, tamamiyle internet üzerinden sevdiklerinizle görüntülü veya sesli sohbet etmenizi sağlayan Signal, yapılan canlı görüşmeler esnasında yüksek kaliteli ses ve görüntü performansı ile görüşmeler yapabileceğinizi iddia ediyor.

Varsayılan mesajlaşma uygulamanız olabilir, SMS veya MMS gönderip alabilirsiniz:

Eğer bir Android kullanıcısıysanız, Signal’i varsayılan SMS uygulamanız olarak kullanabilme ayrıcalığına sahipsiniz. Signal aracılığıyla, harici bir uygulama kullanmadan aynı arayüz ile SMS veya MMS mesajı gönderebilirsiniz.

Güvenlik numaraları sayesinde arkadaşlarınızı doğrulayabilirsiniz:

Bir Signal hesabı oluşturduğunuzda, Signal tarafından hesabınıza bir güvenlik numarası ve QR kod atanıyor ve bu kod sayesinde konuştuğunuz kişileri doğrulayabiliyorsunuz. Tabii ki aynı şekilde sizin sahip olduğunuz kod aracılığıyla da diğer rehberinize kayıtlı diğer kullanıcılar sizi doğrulayabilir.

Kullanıcının ismine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan bilgi ekranından Güvenlik Numarasını Görüntüle butonuna tıklayın. Sonrasında ise ekranda bulunan QR koda tıklayarak arkadaşınızın QR kodunu tarayabilir ve daha sonrasında doğru kullanıcı olduğunu onaylayabilirsiniz. Onayladıktan sonra karşınızdaki kullanıcının onaylandığına dair bir verifed simgesi ile onu kolayca ayırt edebileceksiniz.

Signal’in eksileri:

Hücresel bağlantı ile yapılan bazı sesli veya görüntülü konuşmalarda yaşanan bazı kesintili ses ve görüntü performansı.

veya konuşmalarda yaşanan bazı kesintili ses ve görüntü performansı. Son zamanlarda oldukça alıştığımız Durum özelliği gibi kullanıcıların 24 saat boyunca görüntüleyebileceği özellik mevcut değil.

özelliği gibi kullanıcıların 24 saat boyunca görüntüleyebileceği özellik mevcut değil. Uygulama içerisinde bazı bölümler, menü isimleri Türkçe tercih edilmiş olmasına rağmen İngilizce.

Signal’in artıları:

Uçtan uca şifreleme sayesinde gizlilik hakkındaki tüm güvensizliği ortadan kaldırıyor .

. Açık kaynak kodlu yazılımı sayesinde çoğu bilgisayar mühendisi tarafından tavsiye ediliyor .

. Kaybolan mesajlar özelliği sayesinde istediğiniz mesajı belirli bir süre sonra otomatik olarak silebiliyorsunuz .

. Android cihazınızın varsayılan SMS uygulaması olarak ayarlanabilir.

olarak ayarlanabilir. Tamamen şeffaf olmasıyla birlikte protokolleri 2016 yılında denetlendi ve onaylandı .

ve . Android, iOS, MAC OS, Windows ve Linux istemcilerinde çalışıyor.

Touch ID veya parola aracılığıyla mevcut hesap sahibi harici kimsenin uygulamaya erişim sağlayamaması.

Signal'i Android veya iOS cihazlarınıza aşağıdan yükleyebilirsiniz:

Özellikle gizliliğe verdiği önem ile kullanıcıların gönlünde taht kurabilecek Signal incelememiz bu kadardı. Herhangi bir veri paylaşımı riski olmadan, WhatsApp alternatifi diyebileceğimiz bu uygulama, kullanıcıların bir sohbet uygulamasından bekleyebileceği özelliklerin neredeyse tamamına sahip. Signal’in size göre artı veya eksi yönlerini yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!