Çin’deki Tsinghua Üniversitesinden uluslararası bir araştırma ekibi, şimdiye kadar gözlemlenen en küçük yıldızı keşfettiklerini duyurdu. TMTS J0526B ismi verilen bu yıldız, Dünya'dan yalnızca 7 kat daha büyük.

Hız kesmeden devam eden uzay araştırmaları, evrenin derinlikleri hakkında her gün yeni keşifler yapılmasını sağlıyor. Yakın zamanda yayımlanan yeni bir araştırma da şimdiye kadar gözlemlenen en küçük yıldızın bilim insanları tarafından keşfedildiğini gösteriyor.

TMTS J0526B ismi verilen ve “altcüce” türünde olan bu yıldız, Çin’deki Tsinghua Üniversitesinden uluslararası bir araştırma ekibi tarafından keşfedildi. Bulgular, Nature Astronomy üzerinden yayımlandı.

J0526B, Dünya’dan yalnızca 7 kat daha büyük, Jüpiter ve Satürn'den daha küçük

*Bir sanatçının TMTS J0526 yıldız sistemi tasviri.

Çin, Avustralya, ABD ve Avrupa’dan bilim insanlarının oluşturduğu ekibin keşfettiği J0526B, bir ikili yıldız sisteminin parçası. Tsinghua Üniversitesi Ma Huateng Araştırma Teleskobu (TMTS) yoluyla bulunan bu altcüce, Dünya’dan 2.760 ışık yılı uzaklıkta.

Boyutu ise yıldızlar düşünüldüğünde gerçekten çok küçük. Çalışmaya göre J0526B, Dünya’dan yalnızca 7 kat daha büyük. Bu da Jüpiter ve Satürn’den daha küçük olduğu anlamına geliyor. Araştırmacılar, Güneş’in üçte biri kütleye sahip olduğunu ve 2 bin santigrat derece yüzey sıcaklığında helyum yaktığını da ekliyorlar.

J0526B’nin ikili yıldız sistemi parçası olduğunu söylemiştik. Bu sistemin bir diğer üyesi ise J0526A isimli daha büyük bir beyaz cüce. İki yıldız birbiri etrafında her 20 dakikada bir dönüyor. İlginç olan şey ise bilim insanlarının J0526A’yı doğrudan gözlemleyememesi. Ancak yaptıkları açıklamada, bu büyük yıldızın orada olduğunu J0526B’nin üzerindeki çekim gücünün etkileri sayesinde. Hatta bu çekimin çok güçlü olduğu ve J0526B’nin yumurta benzeri bir şekil almasını sağladığı bile söyleniyor.

Bilim insanları, keşfin evrendeki sıcak altcüce yıldızların oluşumuna dair yeni bilgilere ışık tutacağı düşüncesinde. Ayrıca bu yıldızın 20 yıl önce Çinli araştırmacıların ikili sistemlerdeki bu tarz küçük yıldızlarla ilgili tahminleriyle de uyuştuğunu ekliyorlar. O araştırmacılar, J0526B gibi minik yıldızların ikili sistemler içindeki kütle değişimleriyle oluşabileceğini öngörmüşlerdi.

J0526B’den önceki en küçük yıldız, Dünya’dan 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan EBLM J0555-57Ab idi. 2017 yılında yayımlanan ve Cambridge Üniversitesinin öncülük ettiği bir araştırmayla duyurulan bu küçük kırmızı cüce, Satürn’den biraz daha büyüktü.