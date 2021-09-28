Günümüze yönelik öngörülerde bulunduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelen Simpsons dizisinin Birleşik Krallık'ta halen devam etmekte olan yakıt kıtlığını tahmin ettiği söyleniyor. Bahsi geçen kıtlığın sebebi ise yakıt nakli gerçekleştirecek şoför sayısının yetersiz olması.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın seçilişine kadar birçok önemli olayı önceden tahmin ettiği iddia edilen Simpsons dizisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Diziye ait görüntüler paylaşan kişiler, hâlihazırda Birleşik Krallık'ta yaşanan fosil yakıt kıtlığının dizide öngörüldüğünü söylüyorlar.

Bahsi geçen teori, Kasım 2010'da "Lisa Simpson, This Isn't Your Life" adlı bölümde Homer karakterinin Maggie karakteri için bir promosyon oyuncak kazanmak adına 1,000 galon yakıt almasına dayanıyor. Kısa sürede popüler olan sahnede Homer, aracının bagajını adeta bir yakıt okyanusuna çeviriyor.

Simpsons'taki sahne ve gerçek görüntüler:

Simpsons'ın Birleşik Krallık'taki yakıt krizini tahmin ettiğini öne sürdürten görüntüler, aslında geçmişte yine aynı krizle kullanılmıştı.

19 Mayıs'ta yazılmış bir haber. Sosyal medya, olayı aynı bölümden resimle paylaşmıştı. Bu kez yakıt krizinin yaşandığı yerse ABD'ydi.

Simpson'ta bahsi geçtiği söylenen krizin detayları:

Birleşik Krallık'ta akıt nakliyesi gerçekleştirecek yeterli sürücünün bulunmamasına ilişkin raporların ardından ülke genelinde vatandaşlar, panik içinde benzin istasyonlarına giderek yakıt satın almışlardı. Şstasyonlardaki yakıt stokları saatler içinde tükenmişti.

Ülkede 100.000'den fazla kamyon şoförü eksiği olduğu tahmin ediliyor ve bu da gıda tedarikçileri ve süpermarketler de dâhil olmak üzere birçok sektörde sorunlara neden oluyor. Parlamento savunma seçme komitesi başkanı Tobias Ellwood, ordunun “kamu güvenini yeniden kazanmak” ve panikle satın almayı durdurmak için seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, bazı vatandaşların yakıt arzı sorunları nedeniyle işe gitmekte zorlandıklarının bildirilmesinin ardından, sağlık ve sosyal bakım personelinin mevcut yakıta öncelikli erişim elde etmesine yönelik çağrılar da artmaya devam etmekte.