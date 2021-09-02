Asya ülkesi Pakistan oldukça dikkat çekici bir aşı teşvik kampanyasına başladı. Ülkede aşı olmayan kişilere benzin satışı yapılmayacağı açıklandı.

Koronavirüs pandemisinin sona ermesi için en önemli adımlardan birisi de toplumların sürü bağışıklığı kazanması. Bu amaçla her ülke halkının aşılanması için çalışmalar yapıyor. Aşılama programını hızlandırmak isteyen ülkelerden biri de Pakistan.

Pakistan'da aşı olmayanlara kalabalık organizasyonlara katılırken PCR testi sonucu gösterme zorunluluğu getirildi. Esas dikkat çekici olan yaptırım ise aşı yaptırmayanlara benzin satışı yapılmamasını öngören düzenleme oldu.

Aşısı olmayana benzin yok

Pakistan'ın Lahor kentinde yer alan bir petrol istasyonunda sadece aşılı olan kişilere benzin satışı gerçekleştirilmesi kararı alındı. "Aşı yoksa hizmet yok" yazılı bir pankart asılan istasyonda müşterilerden aşı sertifikalarını ibraz etmeleri isteniyor.

Öte yandan bu durum tek bir benzin istasyonuyla da kısıtlı değil. Lahor yönetimi aşılanmayı arttırmak için cezalar verme yoluna gidiyor. Bunlardan biri de önemli kamusal hizmetlere aşı olmayanların erişimini engellemek.

Şehirde aşı olmayanlar benzin alamadıkları gibi restoranlara giremiyor, AVM'lerden alışveriş yapamıyor, toplu taşıma araçlarını kullanamıyorlar. Bölge yönetimi insanların cezalardan kaçmak için aşılanacağını umuyor.

İlk örnek değil

Daha önce de aşı konusunda bazı dikkat çekici kampanyalar ve düzenlemeler yapılmıştı. Ülkede benzinin ve petrol ürünlerinin ucuzladığı bu dönemde böyle bir karar alınmasının da ülkedeki aşılama çalışmalarının güçlenmesini sağlayacak gibi gözüküyor.

Avrupa'da ve bazı Batı ülkelerinde ise aşılama çalışmaları daha farklı şekillerde desteklenmeye çalışılıyor. Bu ülkelerde şimdiye kadar bedava bira, ücretsiz üniversite, doğrudan nakit para gibi teşvikler sunulmuştu. Pakistan'ın kararı bu anlamda baktığımızda epey dikkat çekecek gibi duruyor.