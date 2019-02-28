New York in New York, 665 Kişi Tarafından İzlendi

1993 tarihli Berlin in Berlin filminin yeniden uyarlaması olan film 3 günde sadece 665 kişi tarafından izlenerek büyük bir fiyasko oldu.

Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, 1993 yapımı Berlin in Berlin filmini yeniden ele alarak New York'a taşımıştı. Hem başrolünde olduğu hem de yapımcılığını üstlendiği filmi büyük umutlarla vizyona sokan Cemo Çetin, gişeden gelen rakamlarla büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Geçtiğimiz hafta 38 farklı salonda vizyona giren film, sadece 665 kişi tarafından izlenerek yapımcısına 8.758 TL kazandırdı. Berlin in Berlin'deki kült mastürbasyon sahnesinin bir benzerini barındıran film, bu sahnelerle gündeme gelmişti. Dilber karakterini canlandıran Mine Kılıç, sahnelerin filmin bütünü için önem teşkil ettiğini ve iyi bir oyuncu olarak bu sahneleri oynarken rahatsız olmadığını açıklamıştı.

Filmin Konusu

''Bir kaza sonucu Dilber'in kocasını öldüren New York'lu fotoğrafçı Dylan, çektiği vicdan azabıyla daha fazla yaşayamaz ve Dilber'i bulup ondan özür dilemek ister. Onu yaşadığı yere kadar takip ettiği gecenin sonu, Mürtüz'ün de olaylara şahitlik etmesiyle büyük bir kovalamacaya dönüşecektir. Dylan canı pahasına Mürtüz'den kaçarken tesadüf eseri kendisini düşmanının evinde hapis bulur.''