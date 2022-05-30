Modifiye konusunda sınırları zorlayan insanlar var. Tofaş arabalar da modifiye denilince ilk akla gelen arabalar arasında yer alıyor. Bugün sizlere en sıra dışı modifiyeye sahip Tofaş marka arabaları listeledik.

Ülkemizin en popüler arabası ne diye sorsak çok büyük bir kesim Tofaş grubundaki arabaları söyler. Yıllar önce çıkmış olmalarına rağmen hem kendilerinin hem de parçalarının ucuz olması insanları Şahin, Doğan gibi arabalara yönlendiriyor. Elbette bu arabaları maddi yönden kullananlar olduğu gibi konuya çok daha farklı şekilde bakan insanlar da var. "Tofaşk" adı altında bir araya gelen bu grup; Şahin, Doğan ve Kartal araçlarıyla bir bağ kurmuş durumdalar.

Ülkemizdeki oto sanayilerin genel gelir kaynağı olan Tofaş grubu arabalar aynı zamanda modifiye sanatçılarının da favorileri arasında yer alıyor. Hem diğer arabalara göre daha ucuza satılması hem de çok sayıda yedek parçanın rahatlıkla bulunması nedeniyle en rahat modifiye yapılabilecek araçların yer aldığı Tofaş grubu arabaları, bazen oldukça sıra dışı tasarımlarla karşımıza çıkabiliyor. Bugün sizlerle Şahin, Doğan gibi arabalara yapılan sıra dışı modifiyelere bakacağız.

Üstü açık Şahin'den basık Doğan'a kadar bambaşka arabalara dönüşen modifiyeli Tofaş temsilcilerine gelin yakından bakalım.

Sıra dışı modifiyeye sahip Tofaş'lar

Arabaya bir süre bakınca antenle oynama isteği duyuyorsunuz...

Birisi basık araç mı demişti…

Çikolatayı fazlasıyla seven Mısırlı tofaşçılar...

Üstü açık Şahin'in havası bir ayrı oluyor...

Artık sigara kutuları aynı olsa da bu Tofaşçı arkadaşımız Marlboro tasarımını arabasında yaşatmak istemiş…

Hızlı ve Öfkeli'nin efsane turuncu Toyota Supra'sının Tofaş hali...

En basık Tofaş mücadelesinin şimdilik galibi olan araba...