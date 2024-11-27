İnternette gezinirken sürekli karşılaştığımız “çerezler” sizin de canınızı sıkıyor mu?

Peki girdiğimiz her sitede izin verdiğimiz bu çerezlerin ne işe yaradığını kaçımız doğru şekilde biliyor?

İstemsizce kabul ettiğimiz bu çerezler aslında bilgisayarımıza neler yapıyor? Gelin birlikte inceleyelim.

Temel olarak çerezin ne olduğuyla başlayalım.

Çerezi kısaca internet sitelerinde gezinirken bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlayabiliriz. Bu dosyalar, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından toplanıyor ve bilgisayarınızda saklanıyor. Çerezlerin amacı ise web sitesinin daha verimli çalışmasını sağlamak, ziyaretçi etkinliğini takip etmek ve kişiye özel içerikler sunmak.

Bu çerezlerin en yaygın kullanım amacı, sizin web üzerindeki adımlarınızı takip etmek ve buna uygun içerikler sunmak. Mesela bir kazak araması yaptıysanız bir süre sonra karşınıza sürekli kazak reklamları çıkar. Bu da aslında çerezlerin bir sonucudur.

Peki izin verdiğimiz çerezler bilgisayarımıza neler yapıyor?

Bir siteye girdiğinizde çerezlere izin vermekle ilgili bir uyarı görürseniz bilgisayarınıza benzersiz bir kimlik kaydediliyor. Bu kimlik, sitenin daha sonraki girişlerinde sizi tanımasını sağlıyor. Gezinmeye devam ettiğiniz sürece çerezler, hangi sayfalarda vakit geçirdiğinizi, hangi ürünü incelediğinizi ya da hangi içeriği takip ettiğinizi takip etmiş oluyor.

Dijital bir ayak izi bırakmış oluyoruz da diyebiliriz aslında. Üstelik bu çerezler, tek bir site ile bağlantılı değil. Bir site üzerinde kabul ettiğiniz çerezler, diğer siteler tarafından da kullanılabilir.

Peki biz bu verilere neden “çerez” diyoruz?

Bu küçül veri parçalarına çerez denmesinin aslında esas anlamıyla büyük bir ilgisi var. “Çerez” 1994’te internetin emekleme döneminde, programcı Lou Montuli ile şekillendi. Daha sonra çerez kavramı giderek yaygınlaştı ve modern çerezler, günümüzdeki hâlini alarak kişiselleşmeye başladı.

Çerezlere izin versek de güvenlik açısından kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Siteler, kullanıcılar hakkında çok fazla bilgi toplayabilir. Bu bilgileri de nasıl kullanacaklarını kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla her site, çerez politikalarını yayınlamalı ve izin vermeden önce bu politikaları gözden geçirmeliyiz.

Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarından kontrol ederek kısıtlayabilir ya da ayarlarını değiştirebilirsiniz.

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