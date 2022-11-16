iPhone Safari Çerez Kullanımı Aktif Etme ve Engelleme

Apple tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Safari uygulamasını pek çoğumuz iOS işletim sistemindeki mobil versiyonuyla iPhone ve iPad cihazlarımızda kullanıyoruz. Safari çerez kullanımı ise hala pek çok kullanıcının sorunları olduğu bir konu. Gelin Safari çerez kullanımı aktif etme, engelleme ve silme işlemleri nasıl yapılır tüm detaylarıyla görelim.

Safari, ilk kez 2003 yılında Apple tarafından macOS işletim sistemine sahip Macbook bilgisayarlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir internet tarayıcısıdır. iPhone ve iPad cihazların üretilmesi ile birlikte Safari bir mobil internet tarayıcısı olarak da akıllı telefon ve tabletlerimizdeki yerini aldı. Pek çok farklı özelliğe sahip olsa da Safari çerez kullanımı konusunda pek çok kullanıcının aklında soru işaretleri var.

Bugün hangi internet sitesini açarsanız açın çerez kullanımı konusunda onay vermek sizin elinizde. Safari çerez kullanımı ise bunlardan bağımsız olarak uygulama ayarları üzerinden düzenlenen bir kullanım ayarıdır. Eğer bu mobil internet tarayıcısını yeni kullanmaya başladıysanız ilk ayarlar biraz kafa karıştırıcı olabilir. Safari çerez kullanımı aktif etme, engelleme ve silme işlemleri nasıl yapılır gelin tüm detaylarıyla görelim.

Temelden başlayalım, Safari çerez kullanımı ne anlama geliyor?

Hangi internet tarayıcısını kullanarak hangi internet sitesini ziyaret ederseniz edin tarayıcınıza bazı çerezler bırakılır. Bu çerezler, daha sonra tekrar aynı siteyi ziyaret ederken tarayıcınızın sunucuya çok daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Safari çerez kullanımı, Safari internet tarayıcınızın bu çerezleri kullanması anlamına gelir. Bu kullanımın aktif olup olmayacağını siz seçebilirsiniz.

iPhone ve iPad için Safari çerez kullanımı aktif etme işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.

Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın. Adım #2: Safari sayfasını açın.

Safari sayfasını açın. Adım #3: Gizlilik ve Güvenlik başlığını bulun.

Gizlilik ve Güvenlik başlığını bulun. Adım #4: Tüm Çerezleri Engelle seçeneğini pasif hale getirin.

Tüm Çerezleri Engelle seçeneğini pasif hale getirin. Adım #5: Safari mobil uygulamasını yeniden başlatmanız gerekebilir.

Safari çerez kullanımı aktif etme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Yeni bir iPhone ya da iPad aldıysanız zaten Safari çerez kullanımı varsayılan olarak aktif şekilde gelecektir. Ancak sizin tarafınızdan yanlışlıkla ya da başka bir ayar yaparken Safari çerez kullanımı kapatıldıysa bu şekilde yeniden aktif hale getirmeniz mümkün.

iPhone ve iPad için Safari çerez kullanımı engelleme işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.

Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın. Adım #2: Safari sayfasını açın.

Safari sayfasını açın. Adım #3: Gizlilik ve Güvenlik başlığını bulun.

Gizlilik ve Güvenlik başlığını bulun. Adım #4: Tüm Çerezleri Engelle seçeneğini aktif hale getirin.

Tüm Çerezleri Engelle seçeneğini aktif hale getirin. Adım #5: Safari mobil uygulamasını yeniden başlatmanız gerekebilir.

Safari çerez kullanımı engelleme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Safari çerez kullanımını açtıysanız ancak daha sonra fikriniz değiştiyse Tüm Çerezleri Engelle seçeneğini aktif hale getirerek bu kullanımı engellemeniz mümkün. Basit bir ayar düzenlemesi olduğu için dilediğiniz zaman değiştirmeniz mümkün.

iPhone ve iPad için Safari önbelleği, geçmişi ve çerezleri silme işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.

Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın. Adım #2: Safari sayfasını açın.

Safari sayfasını açın. Adım #3: Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil butonuna dokunun.

Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil butonuna dokunun. Adım #4: Geçmişi ve Verileri Sil yazısına dokunarak işlemi onaylayın.

iPhone ve iPad için Safari önbelleği, geçmişi ve çerezleri silme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Safari önbelleği, geçmişi ve çerezleri silindiği zaman ziyaret geçmişiniz ve ziyaretler sırasında önbelleğe kaydedilen çerez gibi veriler silinir. Açık olan oturumlar kapanır ve yeniden oturum açmanız gerekir. Ancak otomatik doldurma bilgileriniz silinmeyecektir.

Safari çerez kullanımında çerezleri kabul edersem ne olur?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi hangi internet tarayıcısını kullanarak hangi internet sitesini ziyaret ederseniz edin tarayıcınıza bazı çerezler bırakılır. Bu çerezler sizin çevrimiçi ziyaretleriniz sırasında yaptığınız hareketler hakkındaki göz atma bilgilerinizdir. Çerezleri kabul ettiğiniz zaman bir daha o internet sitesini ziyaret ederseniz çok daha hızlı açılacaktır.

Çerezleri kabul ettiğiniz zaman kişisel verileriniz o internet sitesi ile paylaşılmaz ya da cihazınıza herhangi bir kötü amaçlı yazılım veya virüs bulaşamaz. Bunlar yalnızca internet tarayıcısının önbelleğinde kaydedilen göz atma verileridir ve tek amaçları kullanıcının göz atma bilgilerinin çok daha hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Çerezler kabul edilmese bile temel veriler zaten gezinme geçmişinde saklanacaktır.

Safari çerez kullanımında çerezleri engellersem ne olur?

Hangi internet tarayıcısını kullanarak hangi internet sitesini ziyaret ederseniz edin tarayıcınıza bırakılan çerezler, internet tarayıcınızın önbelleğinde saklanır. Yani bu veriler depolanır ve depolama alanınızda belirli bir miktarda yer kaplar. Tüm Çerezleri Engelle seçeneğini aktif hale getirirseniz Safari mobil uygulamasının önbelleği üzerinden cihazın depolama alanında bu veriler saklanmamış olur ancak bahsettiğimiz oldukça küçük bir alandır.

Safari çerez kullanımında çerezleri engellediğiniz zaman daha önce ziyaret etmiş olmanıza rağmen internet sitelerinin daha yavaş açılması ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Söz konusu internet sitesinin daha önce açmış olduğunuz bir sayfasını yeniden açmak istediğiniz zaman tüm o protokoller yeniden çalıştığı için bu tür bir yavaşlama ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak çok büyük bir sorundan bahsetmek doğru olmaz.

Bu noktada ufak bir parantez açmakta yarar var. Tüm Çerezleri Engelle seçeneğini aktif hale getirerek Safari çerez kullanımını engellediğiniz zaman bazı internet siteleri açılmayabilir. Tüm internet sitelerinde bu tür bir sorun yaşanmayacaktır ancak bazı internet sitelerinde açılma sorunu ile karşı karşıya kalmanız mümkün.

Daha güvenli bir internet deneyimi için bilmeniz gerekenler:

Yukarıda da anlattığımız gibi Safari çerez kullanımı ile internet güvenliğinin aslında pek de alakası yok. Çünkü bırakılan çerezlerle cihazınıza kötü amaçlı yazılım ya da virüs bırakılması pek mümkün değil. Aynı şekilde çerezler üzerinden herhangi bir şekilde kişisel verilerinizin ele geçirilmesi de pek mümkün değil.

Çok daha güvenli bir internet deneyiminin önündeki en büyük engel aslında sizsiniz. Olur olmadık internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşırsanız, hangi ödeme sistemini kullandığı belli olmayan platformlarla kredi kartı ya da banka bilgilerinizi paylaşırsanız ve en önemlisi bunları platformlarda kayıtlı olarak tutarsanız olanlar olur.

Güvenilir olmayan sitelerle 10 Minute Mail gibi hizmetlerden aldığınız e-posta adreslerini paylaşın, kredi kartı ya da banka kartı bilgileriniz yerine sanal kartlar kullanın, hangi platform olursa olsun zorunda değilseniz kişisel bilgilerinizi kaydetmeyin ve en önemlisi bir bağlantıya tıklamadan önce birkaç kez düşünün.

iPhone ve iPad cihazlarınızdaki internet tarayıcısı olan Safari çerez kullanımı aktif etme, engelleme ve silme işlemleri nasıl yapılır sorularını yanıtlayarak konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.