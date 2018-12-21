Sizi Etkilemek İçin Saatlere İhtiyaç Duymayan 10 Kısa Film

Sinema, anlatmak istediği hikayeyi sınırsız imkanlarla bize sunma şansına sahip ve belki de bu yüzden en etkileyici anlatım yollarından biri. Hatta o kadar etkileyici ki, bazen birkaç dakika bile uzun bir hikayeyi vuruculuğundan bir şey kaybetmeden anlatmak için yeterli olabiliyor.

Kısa filmler her ne kadar sürekli takip edilen ve gündemde olan yapımlar olmasa da aslında sinema sektöründe oldukça önemli bir yerleri var. Hatta öyle ki genelde pek çok başarılı yönetmenin sinemaya adım atışı, kısa filmler ile oluyor. İzleyiciye ulaşma konusunda henüz yetersiz olsa da dünyada ve ülkemizde pek çok kısa film festivali düzenleniyor.

Kısa filmlerin etkileyici ve ilgi çekici olmasının en büyük sebebi, kısa sürede en vurucu şekilde anlatmak istediği her şeyi anlatabilmeleri. Bunu kusursuz şekilde yapabilen ve dakikalar içerisinde hissettirmek istediği her şeyi izleyiciye aktarabilen 10 başarılı kısa filmi sizler için derledik. Listede pek çok tarzda ve türde eser mevcut, yani bir konu ya da konsept sınırlaması söz konusu değil. Siz de etkileyiciliği ile aklınızda yer etmiş tüm kısa filmleri bizimle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler.

Voice Over - Martin Rosete (2011)

İki farklı hikayenin, aynı aksiyonla ilerleyerek izleyiciyi de kendi stresine ortak ettiği Voice Over, bir yandan uzay aracı bilinmeyen bir gezegene düşen bir astronotun oksijenin bitmesine çok az bir zaman kala hayata tutunmak için hava kapsülüne ulaşma çabasını anlatırken diğer tarafta ise I. Dünya Savaşı sırasında bacaklarını kaybeden bir askerin, bir tren dolusu insanı kurtarmak için patlayıcıyı bulmaya çalışmasını ekrana yansıtıyor.

IMDb Puanı: 7.3

Hotel 22 - Elizabeth Lo (2015)

Aslında oldukça basit, belgesel tadında bir yapım olan Hotel 22; Silikon Vadisi'nde bir otobüs durağının ve otobüs hattının, geceleri evsizlere yuva oluşunu anlatıyor. Toplumun her alanında ve her konumda uç hayatların bir arada oluşunu başarılı şekilde ve olabilecek en basit haliyle gösteren yapım, bir yandan da gece - gündüz arasında yaşanan enteresan değişimi vurguluyor.

IMDb Puanı: 7.1

But Milk is Important - Anna Mantzaris, Eirik Grønmo Bjørnsen (2012)

Fantastik ve oldukça yaratıcı bir animasyon olan But Milk is Important, stop-motion severlerin keyifle izleyeceği bir yapım. Sosyalleşme konusunda bazı problemleri olan bir adamın enteresan görünen ve sakar bir yaratık tarafından takip edildiği film, sosyal fobiye, yalnızlık duygusuna ve insanın sosyal bir canlı olarak evrimleştiği gerçeğine vurgu yapıyor.

IMDb Puanı: 7.1

The Mechanical Waltz - Julian Dykmans (2015)

Animasyonları ve yaratıcı karakterleri seviyorsanız ilgiyle izleyeceğiniz altı dakikalık bu kısa animasyon; tekdüze hayatlarına hapsolmuş şekilde yaşayan 'kuklaların', bir anda müzikle gelen değişimle, onları köleleştiren iplerinden kurtulup özgürleşmelerini konu ediniyor. Metaforik bir anlatımla kendini en iyi şekilde ifade eden ve bunu yaparken de izleyiciyi yormayan The Mechanical Waltz, bir çırpıda izleyeceğiniz başarılı bir kısa film.

IMDb Puanı: 7.3

Cadet - Kevin Meul (2013)

Hırslı ve başarılı bir atletin, aynı zamanda koçluğunu da yapan ve en az kendisi kadar hırslı olan babası tarafından hazırlandığı yarışlardan birinde; babasının performansını artırmak için kendisine ilaç verdiğinin fark edilmesiyle bir anda yıkılan hayatını basit, gerçekçi ve vurucu şekilde anlatan Cadet, ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesinde katıldığı festivallerden ödüllerle dönen başarılı bir yapım.

IMDb Puanı: 6.9

The Bicycle - Chris McCoy, Adam Neustadter (2013)

Eski, paslı ve modası geçmiş bir bisikletin, bir arabanın arkasında düşüp terk edildikten sonra pes etmeyip kendi başına yaşamaya devam etme çabasını, eğlenceli ve konusuna göre beklenmedik ciddi bir anlatımla anlatan yapım; fark ettirmeden içinizi ısıtan keyifli bir kısa film.

IMDb Puanı: 7.6

Invention of Love - Andrey Shushkov (2010)

Özellikle arka planda çalan müzikleriyle ve yarattığı alternatif distopyayla oldukça ilgi çekici bir yapım olan Invention of Love, karanlık bir dünyada geçse de yarattığı karşı-ütopya ve işlediği naif aşk temasıyla ilgi çekici bir film.

IMDb Puanı: 7.1

Sebastian’s Voodoo - Joaquin Baldwin (2008)

Esir düşmüş bir voodoo bebeğin, kapana kısıldığı bu yerden kurtulmaya çalışmasını ve bu esnada orada bulunan diğer esirlere de yardım etmeye karar vermesiyle giderek kritikleşen durumunu anlatan Sebastian's Voodoo, pek çok animasyonda parmak izi bulunan Joaquin Baldwin'in en sevilen eserlerinden biri ve yalnızca 4 dakika. Aynı zamanda pek çok festivalden toplamda 28 ödülle dönen bu animasyon, mutlaka izlemeniz gerekenler listesinde bulunuyor.

IMDb Puanı: 7.3

L’equip Petit - Roger Gómez, Dani Resines (2012)

Bir sezon boyunca toplamda bir gol atabilen ve buna karşılık 271 gol yiyen Margatania F.C. 7 yaş altı minikler takımının sempatik üyeleriyle röportaj tadında ilerleyen bu kısa film, futbolun ve hatta genel anlamıyla takım sporlarının eğlenmek için de oynanabileceğini ve günümüzde giderek belirginleşen kutuplaşmanın ne kadar gereksiz olduğunu keyifli bir hikayeyle birlikte anlatıyor.

IMDb Puanı: 7.6

El Empleo - Santiago Bou Grasso (2008)

Günümüzde her an hissettiğimiz tekdüze yaşamı; iş-ev, çalışma ortamında yaşanan ve insanı hayli mutsuz edebilen zorluklar gibi bakışlarla inceleyen El Empleo, 'modern insan'ın en klişe deyimiyle modern birer köleye dönüşme sürecini de oldukça basit şekilde gözler önüne seriyor.

IMDb Puanı: 8.0