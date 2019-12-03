Skoda Kodiaq Fiyatı, Özellikleri ve Sürücü Yorumları

Geniş iç hacmi, konforu ve sürücü dostu olmasıyla ön plana çıkan Skoda Kodiaq, özellikleri ve yakıt tüketimi ile de dikkat çekiyor. Araç konforunu yüksek tutmak isteyenler ve detaylarını merak edenler için Skoda Kodiaq’ın fiyatı, özellikleri ve sürücü yorumlarını derledik.

En eski araba üreticisi markalarından biri olan ve iki arkadaşın bisiklet üretmek amaçlı kurduğu Skoda, şimdilerde popüler araba üreticilerinden biri. Fiyat performans arabaları ile tanınan marka, SUV üretimi konusunda da çıtayı arşa çıkarmış durumda. Gerçi son çıkan Kodiaq fiyat olarak biraz üzse de, özellikleri ile sevindirmeyi başarıyor.

Skoda Kodiaq, piyasadaki SUV’lardan daha fazla özelliğe sahip ve konforlu gibi duruyor. Özellikle iç hacmi geniş arabaları sevenler, arabasında yüksek fiyatlı SUV’larda olan neredeyse tüm özelliklerin olmasını isteyenler mutlaka Skoda Kodiaq’a bir göz atmalılar. Biz de siz yorulmayın diye araç hakkındaki tüm bilgileri bu içeriğimizde anlattık.

Skoda Kodiaq 2019 özellikleri:

Konfor:

SUV’lar aslında arazi koşulları için üretilmiş araçlardı. Ancak yıllar içerisinde şehir içi konfor araçlarına döndüler. Bugün araçlardan beklediğimiz en önemli özellik ise konforlu olmalı. Kodiaq da hem sürücüye hem de yolculara konforu yaşatacak gibi duruyor. Fazlasıyla geniş iç hacme sahip Skoda Kodiaq, fonksiyonel olarak 7 kişilik bile yapılabiliyor.

Araç bagaj konusunda da fazlasıyla cömert yapılmış. 7 kişilik modeli 270 litre, standart modeli 630 lite ve arka koltuklar katlandığı takdirde tam 2005 litre bagaj hacmine sahip. Bagaj konusunda takıntılı olanlar bu özelliği çok sevecekler. Üstelik bagaj konusundaki detaylar daha bitmedi.

Yıllardır otomatik açılan bagajlar konusunda sıkıntılar yaşandı. Ya kumandaya ya da düğmeye basılarak açılabiliyor. Yani iki elinizde valizler veya torbalarla bagajın önüne geldiniz. Bagajı ancak elinizdeki eşyaları bırakarak açabilirsiniz. Skoda Kodiaq ise Sanal Pedal isimli otomatik bagaj açma sensörüne sahip. Ayağınızı bagajın altına doğru tuttuğunuzda, bagaj otomatik olarak açılıyor.

Klima konusunda da artık yüksek model arabalarda standart haline gelen 3 bölgeli klima sistemi kullanılıyor. Hava üfleme bölmeleri ön tarafta sağ ve solda, arka tarafta ise tam ortada. Ayrıca klimada gelişmiş bir hava filtresi kullanılıyor. Böylece tozlu bölgelerden geçerken, içeriye mümkün olduğunca temiz hava geliyor.

Skoda Kodiaq hem ön hem de arka koltuklarında ısıtma sistemlerine sahip. Ön koltukların ısıtmalı olmasına alışmıştık ama arka koltuklarda da olması gerçekten çok şaşırtıcı ve güzel. Buna ek olarak yazın yaptığınız uzun yolculuklarda terleme oranını azaltmak için ön koltuklar havalandırmaya sahip. Sürücü ve yolcu konforu için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar.

Aracın bir diğer güzel özelliği ise ortak kullanımlar için yapılmış. Eşiniz veya bir başkasıyla ortak kullandığınız Skoda Kodiaq’ta 3 farklı elektrikli koltuk ayarı ve ayna ayarını hafızaya kaydedebiliyorsunuz. Böylece arabaya bindiğinizde bu üç ayardan birinin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu kadar konfor bana yetmez mi dediniz, o zaman ayak boşluğu aydınlatması olduğunu da bonus olarak biz ekleyelim.

Teknoloji:

Son model otomobillerden standart olarak beklediğimiz Apple Car Play ve Android Auto özelliklerinin ikisi de araçta var. Bu sistemler ile akıllı telefonlarınızdaki uygun uygulamaları araç ekranına yansıtarak ister navigasyon isterseniz de müzik çalar olarak kullanabiliyorsunuz.

Müzik delisi sürücüler için Skoda Kodiaq iyi bir ses sistemi barındırıyor. Ön ve arkada yer alan 2 subwoofer dahil toplamda 10 hoparlörü olan araçta, 575 W ses çıkışı ile kaliteli müzik dinleyebilirsiniz gibi duruyor. Colombus 3D navigasyon ve multimedya sistemi ile 8inç'lik dokunmatik ekranda aracınızın birçok özelliğini de kontrol edebilirsiniz.

Tüm bunların dışında ayrıca otomatik telefon şarj etme özelliği de Skoda Kodiaq’ta bulunuyor. Bu özellikle ile uzun yollarda veya acil durumlarda telefonunuzu dilediğiniz zaman şarj edebilirsiniz. Yine özel bir bölüme konulan telefon, otomobilin anteni sayesinde çok daha yüksek çekim gücüne sahip oluyor. Şehirden uzak bölgelerden arama yapabilmek için de kullanışlı bir fonksiyon.

Sürüş deneyimi:

Skoda Kodiaq sürüş konusunda yardım edecek birçok sistemi içerisinde barındırıyor. Bunlardan biri de Sıkışık Trafik Asistanı. İnsanı bazen delirtme raddesine getiren sıkışık trafiklerde, Kodiaq sürüşü eline alıyor ve otomatik fren, gaz ve direksiyon kumandası ile bir süre kendisi gidiyor. Özellikle iş çıkış trafiğinde çok işimize yarayacak bir özellik.

Hız sabitleme sistemleri son dönemde çok gelişti. Skoda da son teknoloji bir hız sabitleme sistemi kullanıyor. Adapte Hız Sabitleme Sistemi olarak geçen bu özellikte, önünüzdeki araç ile ne kadar bir mesafe olmasını istediğinizi ve hızınızı ayarlıyorsunuz. Aracınız öndeki sensörleriyle yol boyunca otomatik fren ve gaz kullanarak gitmenizi sağlıyor.

Akıllı sürüş modları artık binek otomobiller de dahil olmak üzere her arabada var. Kodiaq da normal, spor, eko, konfor ve bireysel sürüş modlarına sahip. Adaptif Şasi Kontrolü, sürekli sürüş durumlarını analiz ederek tepki vermeye ayarlanmış. Arazi koşullarında veya aniden hızlanmanız gereken durumlarda işe yarayabilecek bir sistem.

Araçta park etmenizi kolaylaştıracak iki destek sistemi bulunuyor. İlk olarak aracın etrafını 360 derece görmenizi sağlayan bir kamera sistemi var. 4 kamera ile etrafı algılayıp, multimedya ekranında size gösteriyor. 2. olarak da Otomatik Park Asistanı sistemi yer alıyor. Bu sistem otomatik park edebileceği bir boşluk bulduktan sonra kendini oraya yönlendiriyor. Sürücü ise sadece pedallara basıyor.

Güvenlik:

Güvenlik gelince aklımıza gelen ilk şey hava yastığı sayısı oluyor. Hemen söyleyelim; Skoda Kodiaq’ta 9 tane tercih edilebilen hava yastığı bulunuyor. Ayrıca bir kaza anında hava yastıklarıyla farklı güvenlik önlemleri de devreye giriyor. Sürücü ve yolcu can sağlığı konusunda iyi bir iş çıkartılmış.

Bir kaza anında eğer sunroof’lu bir Skoda Kodiaq modeli kullanıyorsanız camlar otomatik olarak kapanıyor. Buna ek olarak zaten bilinen bir eski yöntem olan, emniyet kemeri sıkılaşması da var. Yolcuların ve sürücülerin kazalardan mümkün olduğunca az hasar almasını sağlamak amaçlı sistemler bunlar. Bir de kazaları önleyen güvenlik sistemleri var.

Belki de aracın sahiplerine en çok yarayacak ve pek çok can kurtarabilecek bir sistem; Şehir içi Acil Frenleme İşlevli Takip Asistanı. İsmi çok uzun ama işlevi de bir o kadar büyük. Trafikte aniden duran arabalar, iki araba arasından bir anda çıkan yayalar gibi tehlikeleri algılayan takip sistemi, önce sizi uyarıyor. Ancak gerekirse kendi acil devreye girerek otomatik frenleme yapıyor.

Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Tespit Asistanı gibi birçok sürüş desteği de yine Skoda Kodiaq’ta yer alıyor. Özellikle sollamalarda veya bir yola dönmeniz gerektiğinde bu sistemler mal ve can kaybını önleyebiliyor. Bu sistemler kontağı çevirdiğiniz andan itibaren, sürekli aktif olarak çalışıyorlar. Ayrıca direksiyon hareketlerinizi izleyen Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi de yer alıyor.

Motor, performans ve yakıt tüketimi:

Skoda Kodiaq iki farklı motor ile satışa sunuluyor. Düşük motoru 1.5 TSI 150 PS DSG. 4X4 modelinde ise 2.0 TDI 190 PS DSG. 1.5 motorda maksimum hız 198 km/h. 0-100 ise 9,8 saniye. 4X4 modelinde se maksimum 210 km/h hıza ulaşılabiliyor. 0-100 ise 8,4 saniye. Yakıt tüketimi konusunda da diğer SUV modellerine göre daha cimri ve cep dostu.

1.5 TSI 150 PS DSG:

Şehir içi (lt/100 km): 7,2

Şehirlerarası (lt/100 km): 5,4

Ortalama (lt/100 km): 6,0

CO2 emisyonu (g/km): 136

2.0 TDI 190 PS DSG 4X4:

Şehir içi (lt/100 km): 6,6

Şehirlerarası (lt/100 km): 5,1

Ortalama (lt/100 km): 5,6

CO2 emisyonu (g/km): 149

Tasarım:

Tasarım konusunda sürücülere ek fonksiyonel imkanlar sunuluyor. Aracın iç aydınlatma rengi multimedya ekranından değiştirilebiliyor. Koltuklar da en full pakette siyah deri veya bej suedia döşeme olarak geliyor. Alt pakette ise koltukların kumaş rengi siyah, kahverengi olarak değiştirilebiliyor.

Skoda Kodiaq, renk seçimi konusunda da sürücülere farklı imkanlar sunuyor. Değişik tonlarda seçilebilecek 13 farklı renk bulunuyor. Tabii bu renk değişimleri ücretsiz değil, fonksiyonel olarak yapılıyor. Aracı bu kadar anlattık. Gelin artık fiyatına da bir bakalım.

Skoda Kodiaq fiyatları:

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Ambition: 230.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite: 233.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Style: 251.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige: 282.900 TL

2.0 TDI SCR 190 PS 4x4 DSG Prestige: 464.900 TL

Bu Skoda Kodiaq 2019 fiyatları, kasım dönemi içerisinde geçerli. Fiyatlar anlık olarak değişebileceği için güncel fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz. Sadece iki farklı motor tipinde satış yapan Skoda, fiyat farklarını aracın paketine göre belirliyor. En düşük paket Ambition, en yüksek paket ise Prestige. Araçların tamamı otomatik vites.

Skoda Kodiaq kullanıcı yorumları:

Skoda Kodiaq 2020 nasıl olacak?

Skoda, yeni Kodiaq için daha yumuşak bir tasarım çıkartacağı söyleniyor. Ayrıca iç kabin dizaynı yeni teknolojiler ve destek sistemleri de içerecek. Aracın muhtemelen 2020 başında görücüye çıkması bekleniyor. Otomobil takipçileri özellikle arabanın motor performansı konusunda da iyileştirmeler bekliyor. Biz de detayları 2020 başında öğreneceğiz gibi duruyor.