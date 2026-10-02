Otomobil dünyasında bir markanın adını kurucusunun soyadından alması alışık olunan bir durumdur. Bunun birçok örneğini bilinen otomobil markalarında görebiliriz. Ancak 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Skoda için durum oldukça farklı.

Çünkü bugün bildiğimiz otomobil devi, ne sektöre "Skoda" ismiyle başladı ne de bu isim markayı tırnaklarıyla kazıyarak var eden kurucularına ait.

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Her şey, satın aldığı bisiklet bozulunca üreticiden azar işiten öfkeli bir adamın kendi bisikletini tamir etmeye karar vermesiyle başladı… İşte Skoda’nın Skoda oluşunun ilginç hikayesi.

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Şirketin hikayesi bir bisikletle başladı.

Her şey, bisiklet mekaniğine büyük ilgi duyan Vaclav Klement’in 1895 yılında kullandığı bisikletle ilgili bir sorun yaşamasıyla başladı. Şikayetini bisiklet üreticisine ilettiğinde istediği karşılığı alamadı. Bu olayın ardından bisiklet tamir etmeye yönelen Klement'in yolu, bisiklet tamircisi ve mekanik konusunda deneyimli Vaclav Laurin ile kesişti.

Bu ikili, 1895 yılının Aralık ayında Mlada Boleslav'da birlikte çalışmaya başladı. Kurdukları şirketin adı ise tahmin edeceğiniz üzere Laurin & Klement oldu. Şirket, Slavia markasıyla bisikletler üretiyordu. Fakat ikilinin hedefi kısa sürede motosiklete evrildi.

1898'de motosiklet üretimine başladılar.

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Şirketin tarihçesine baktığımızda bu araçlar, Avusturya-Macaristan'daki ilk motosiklet üretimleri arasında yer alıyordu. Üstelik Laurin & Klement sadece motosiklet üretmekle de yetinmedi. Yarışlara katılan şirket, kısa bir zaman diliminde dönemin önemli üreticileri arasında kendine yer açtı.

Sonraki hedef ise çok daha büyüktü: Otomobil üretmek.

İlk otomobil Voiturette A, 1905 yılında ortaya çıktı.

İkili, 1905 yılında ise ilk otomobilleri olan Voiturette A modelini tanıttı. 7 beygir gücündeki bu küçük araç o kadar çok sevildi ki 1906'da seri üretime geçildi. Şirket hızla büyüyerek 1907 yılında bir anonim şirkete dönüştü. Ancak dikkat ettiyseniz, ortada henüz "Skoda" adında bir marka yoktu.

Peki bu isim nereden geldi?

Genelde alışık olduğumuz şey, bir şirketin isminin kurucusunun adını veya soyadını almasıdır.

Ancak Skoda nın geçmişine baktığımızda bu durum söz konusu değil. İsminin kökeni, kurucularının adından veya soyadından değil; 19. yüzyılda Pilsen'de büyük bir sanayi şirketi kurup geliştiren mühendis ve sanayici Emil Skoda'dan geliyor. Peki neden bu kişi?

Emil Skoda, 1869'da Pilsen'deki bir mühendislik şirketini devralmıştı. Şirketi hızla büyüttü ve büyük bir sanayi kuruluşuna dönüştürdü. Zamanla bu şirket de soyadı olan Skoda ile anılmaya başladı.

Laurin & Klement'i Skoda'ya dönüştüren şey neydi?

1924 yılına gelindiğinde Laurin & Klement fabrikasında büyük bir yangın çıktı. I. Dünya Savaşı'nın yarattı krizler ve bu yangın felaketi karşısında zor durumda kalan ikili, ayakta kalabilmek için güçlü bir sermayeye ihtiyaç duydu. Aranan kan 1925 yılında bulundu ve Laurin & Klement, ağır sanayi devi Skoda Works ile birleşti. Bu birleşmeyle birlikte otomobiller artık "Skoda" markası altında üretilmeye başlandı.

Günümüzde herkesin tanıdığı "kanatlı ok" logosu da bu geçiş döneminde kullanıma girdi. Tasarımcısının tam olarak kim olduğu bilinmese de, logonun bir Kızılderilinin taktığı tüylü başlık tüyü ve oktan esinlenilerek özgürlüğü ve geleceği temsil ettiği kabul ediliyor.

Savaş her şeyi yeniden değiştirdi.

1930'lu yıllarda Popular, Rapid ve Superb gibi ikonik modellerle altın çağını yaşayan marka, II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle ağır bir darbe aldı. Çekoslovakya'nın işgaliyle fabrika Alman savaş makinesine hizmet etmeye zorlandı ve 1945'te müttefik bombalarıyla ağır hasar gördü.

Savaş sonrasında kamulaştırılan şirket, devlet kontrolünde AZNP adını alsa da araçlar dünyada Skoda markasıyla satılmaya devam etti.

Volkswagen ile yeni bir dönem başladı.

1980’lere gelindiğinde Skoda, efsanevi İtalyan tasarım evi Bertone imzalı önden çekişli Favorit modelini çıkardı. Favorit, markanın Batı standartlarında modern araçlar üretebileceğinin en büyük kanıtı oldu.

1989'daki Kadife Devrim'in ardından Doğu Bloğu'nun dağılmasıyla şirket için yeni bir dönem başladı. Güçlü bir küresel ortak arayan Çek hükumeti, 16 Nisan 1991'de Alman devi Volkswagen Grubu ile anlaştı. Volkswagen çatısı altına giren dördüncü marka olan Skoda; Felicia, Octavia ve Fabia gibi modellerle küresel bir otomotiv devine dönüştü.

Bugün trafikte gördüğümüz modern bir Skoda otomobile baktığımızda, aslında sadece bir araç değil; bisikletle başlayan girişimde yangınları ve savaşları aşıp bir ağır sanayi deviyle birleşen muazzam bir azim hikayesini görüyoruz.