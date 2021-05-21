Neredeyse tamamen artırılmış gerçeklik efektleri üzerine kurulmuş bir uygulama olan Snapchat'in geliştiricisi Snap, yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlüğü Spectacles'ı duyurdu.

Bir zamanlar en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat'in üst şirketi olan Snap, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Spectacles'ı duyurdu. Herkese açık bir şekilde satışa sunulmayacağı ifade edilen Spectacles, bunun yerine artırılmış gerçeklik oluşturucularına özel bir ürün olacak.

Spectacles'ın ikili 3D dalga kılavuzu ekranına sahip olduğunu ifade eden Snap, artırılmış gerçeklik gözlüğünün 26,3 derecelik görüş alanı sunduğunu ve Snap Spatial Engine uzamsal motoru tarafından desteklendiğini söylüyor. 15 milisaniyelik hareket-foton gecikmesi sunan artırılmış gerçeklik gözlüğü, bu sayede artırılmış gerçeklik arayüzünü ve nesneleri doğru bir şekilde yansıtıyor.

Yalnızca 134 gram ağırlığa sahip olan Spectacles, tek şarj ile 30 dakika kullanım sunuyor. Spectacles, bilgi işlem gücünü Qualcomm Snapdragon XR1 işlemciden alırken; hem iç hem dış mekanlarda kullanım için 2000 nit tepe parlaklığı sunuyor. Ayrıca Spectacles, birden çok duyuya hitap eden bir deneyim sunmak için 2 RGB kameraya, 4 dahili mikrofona, 2 stereo hoparlöre ve bir dokunmatik yüzeye sahip.

Spectacles, Snap'in oluşturucuların ve geliştiricilerin Snap Artırılmış Gerçeklik platformu üzerinde Lensler geliştirmesi ve yayımlaması amacıyla tasarlanmış olan masaüstü uygulaması Lens Studio ile tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Oluşturucular, Spectacles ile oluşturmuş oldukları lensleri gerçek zamanlı olarak test edebilecekler.

Snap, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünü dünya çapında sınırlı sayıda lens oluşturucuya sunduklarını ifade ederken; oluşturucuların Spectacles ve Lens Studio ile "dünyayı tuval olarak kullanarak şimdiden hayallerini hayata geçirdiklerini" belirtti.

Snap'in Spectacles için yayınladığı blog yazısı şu şekilde:

"Bugün artırılmış gerçekliği hayata geçiren ilk gözlüğümüz olan yeni nesil Spectacles'ı sunuyoruz. Bu gözlükler oluşturucuların Lenslerini doğrudan dünyanın üzerine yerleştirmesi ve sarmalayıcı Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla eğlenceyi ve yararlılığı kaynaştırmanın yeni yollarını keşfetmek için üretilmiş hafif sanal gerçeklik gözlükleridir.

Yıllar boyunca oluşturucu topluluğu arasında Spactacles'ı geliştirmek için çıktığımız bu yolculuk keşfetme, öğrenme ve eğlenceyle dolu bir yolculuk oldu. Tekrarladığımız her aşamayı birer yapı taşı olarak kullanıp tümüyle yeni bir Artırılmış Gerçeklik boyutunun kapısını açtık.

Spectacles satılık değildir; artırılmış gerçeklik oluşturucularının Lens Studio'da geliştirilmiş Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla iletişim kurma, yaşama ve dünyayı keşfetme biçimimizi yeniden yorumlayacak olan artırılmış gerçeklik oluşturucuları içindir."