Çalışanlarını toplu bir şekilde işten çıkaran teknoloji şirketleri arasına Snap de katıldı. Yapılan açıklamaya göre çalışanların %10'u, yani 540 kişi kovulacak.

Teknoloji sektöründe 2023’te başlayan işten çıkarma dalgası, bu yıl da hız kesmeden devam ediyordu. Son birkaç ayda Google’dan Amazon’a, Twitch’ten Discord’a, Microsoft’tan Riot Games’e kadar birçok dev şirketten binlerce kişi kovulmuştu.

Şimdi de bu şirketler arasında Snapchat’in çatı şirketi Snap eklendi. ABD’li teknoloji devi, bugün toplam iş gücünün %10’uyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Dünya çapında 540 civarında Snap çalışanı işinden olacak

Şirket, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 5400’e yakın çalışanı olduğunu duyurmuştu. Bu da %10’luk işten çıkarmanın 540 civarında çalışanı etkileyeceği anlamına geliyor. İşten çıkacak kişilerin hangi departmanlardan olduğu paylaşılmadı; ancak dünya çapından tam zamanlı kişileri kapsadığı belirtildi. Bu hamlenin kıdem tazminatı ve diğer maliyetler nedeniyle şirkete 55 ila 75 milyon dolar arasında masraf çıkaracağını ekleyelim.

İşten çıkarmaya ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: “İşimizi önceliklerimiz doğrultusunda yürütecek şekilde konumlandırmak ve zamanla büyümemizi destekleyecek kademeli yatırım yapma kapasitesine sahip olduğumuzdan emin olmak için ekibimizi yeniden yapılandırmak gibi zor bir karar aldık.” Snap'in Ağustos 2022'de de iş gücünün %20'sini, yani 1.300 çalışanını kovduğunu belirtelim.

Bu toplu işten çıkarma, şirketin maliyetleri azaltmaya ve kâr etmeye başlamak istemesinin bir parçası olarak geliyor. Gelirlerini üçüncü çeyrekte yükseltmeyi başarmıştı. Ancak ondan önceki iki çeyrekte düşüş görülmüştü. 2023’ün son çeyreğine ilişkin mali raporu ise bu hafta içi yayımlanacak.

Snap, Snapchat dışındaki ürünlerinde pek başarılı olamıyordu. Örneğin artırılmış gerçeklik gözlükleri hiçbir zaman geniş çapta satışa sunulmadı. Ayrıca Pixy isimli selfie drone’u ise başarılı olamadı ve sadece dört ayda bu üründen vazgeçti. Snapchat Plus gibi abonelikleri de umulan hızda büyüyemedi. CEO Evan Spiegel, tüm bunlara rağmen umutlu. Ünlü iş insanı 2024’te günlük kullanıcı sayısını %17, reklam gelirini %20, hâlihazırda 7 milyon olan Plus abonelerinin sayısını ise ikiye katlamayı istediklerini söylüyor. İşler sürekli kötü giderken bunu başarıp başaramayacaklarını bekleyip göreceğiz.

Çalışanlarını işten çıkaran diğer şirketler: