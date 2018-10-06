Snapchat CEO'sundan 8 Yapıcı Öz Eleştiri ve Çözüm Yolları

Snapchat CEO'su Evan Spiegel'in geçtiğimiz Eylül ayında şirketin içindekilere gönderdiği 6 bin kelimelik mektup ortaya çıktı. Buna göre CEO, şirketin düşünme mantığının ve taktiklerinin yanlışlığına vurgu yapıyor.

Snapchat uzun zamandır zor günler geçiriyor. Hisse fiyatı 8 dolarla tarihindeki en düşük değere ulaşmışken bu fiyat, şirketin halka açıldığı zamankinin yarısı. CEO, çalışanların moralini yükseltmek ve yaptıklara hatalara dikkat çekmek için uzunca bir açıklama yayınladı; bu da dışarıya sızdı.

Sızdırılan açıklama altı bin kelime ile oldukça uzun. Büyük bir olgunluk gösteren Evan Spiegel, sabırsızca aldıkları kararları eleştiriyor. İşte konuşmadan 8 temel başlık:

1. Acele ettikleri yeni tasarım

"Yeni tasarımımızla bir sorunu çözerken, diğer birçok sorunu getirdik. Ne yazık ki tasarım aşamasını sürdürmek için gerekli zamanı kendimize vermedik. Sonuçta yaptığımız lansmandan sonra arayüzü tekrar tekrar değiştirmek zorunda kaldık; bu da kullanıcılarımızda büyük hayal kırıklığı oluşturdu."

2. Chat yapmanın en önemli şey olduğu

"Yeni algoritmalı Arkadaşlar Feed'imiz, doğru arkadaşlarla konuşmasını zorlaştırdı. Hızlıca davranmamız ise bunu optimize etmemizi yavaşlattı. Kullanıcılarımızın asıl istedikleri şeyin birbirleriyle konuşmak olduğunu anlamadık; asıl amacımızı yavaşlattık."

3. Snapchat, arkadaş mantığında Facebook'u yenmesi gerektiği

"En iyi arkadaş bulmak, daha çok arkadaş bulmaktan daha zordur. Bu yüzden insanların en çok ilgilendiği kişileri bulmak için daha iyi yollar bulmalıyız."

4. Facebook Watch ve IGTV yükseldikçe, Snapchat Keşfet'in düşmesi

"Her ne kadar Şovlar'ımız çok büyük kitlelere ulaşsa da bu yeterli değil. Snapchat haricindeki platformlarda da neler olup bittiğini incelememiz ve daha iyisini ürünümüze getirmemiz gerekiyor."

5. Keşfet'in rezalet olması

"İçerik ekibimiz, daha fazla kullanıcı etkileşimi sağlamak adına yeni tasarımları ve içerikleri deniyorlar."

6. Yeni kullanıcıların Snapchat'i bir iletişim aracı olarak görmemesi

"ABD, Birleşik Krallık ve Fransa gibi yerlerde asıl kullanıcılarımız uzun zamandır bizimle olanlar. Onlar da uygulamayı artık bir karmaşa olarak görmeye başladı. Bunu halletmemiz gerekiyor."

7. Gelişmekte olan pazarların öncelik olmaması

"Asıl ürünümüzün kilidini tekrar açmak ve yeni pazarlarda güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Mushroom uygulamamız da Snapchat'in düşük özellikli cihazlarda çalışmasına izin veriyor."

8. Yeni fikirlerin hepsinin tek bir uygulama içine sığmıyor oluşu

"2019'daki uzun vadeli amacımız tekrar kâra geçmek ve para akışını sağlamak olacak. Bunun getirdiği özgürlük ise daha fazla şeyler yapmamızda bize yardımcı olacak."