iOS 18'in sağladığı bir özellik sayesinde Snapchat yakında iPhone kilit ekranından kullanılabilecek.

Snapchat kamerası, iOS 18'in sunduğu yeni bir özellikle birlikte iPhone kilit ekranından kullanılabilecek ancak ekstra filtre ekleme seçeneği bulunmayacak.

iOS 18'in getirdiği bu yenilik, kullanıcıların kilit ekranı üzerindeki denetimleri değiştirmelerine olanak tanıyor. Eskiden sadece standart kamera uygulaması ve el feneri kullanılabilirken, artık desteklenen uygulamalar arasında geçiş yaparak daha fazla seçenek eklemek mümkün hâle geliyor. Hatta kısayollar özelliğiyle neredeyse her türlü işlemi gerçekleştirmek de mümkün.

Kilit ekranından Snap çekilebilecek

Bu yenilik sayesinde kullanıcılar Snapchat uygulamasını kilit ekranından direkt olarak başlatabilecekler. Engadget'ın haberine göre Snapchat bu özelliği desteklemek için gerekli güncellemeyi sunmaya hazırlanıyor ve bu atılımı yapan ilk uygulamalardan biri konumunda.

Uygulamanın bu yeni özelliği, iPhone’un kilitli olduğu durumda bile kameraya erişim sağlıyor ancak uygulamanın kilit ekranından kullanımı bazı kısıtlamalara tabi olacak.

Snapchat’in "Yalnızca Kamera" modu, kullanıcıların hızlıca bir Snap çekmesine imkân tanıyor ancak bu moddayken filtre kullanmak ya da fotoğrafları paylaşmak mümkün değil. Bunun için telefonun kilidinin ve uygulamanın açılması gerekiyor. Merakla beklenen güncellemenin bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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