Snapchat, metinden görüntü üreten yapay zekâ modelini duyurdu. Birkaç ay sonra kullanıma sunulacak özellik, cihaz içerisinde çalışacak.

Yapay zekâ tabanlı teknolojiler, bugün hemen her yerde kendilerini göstermeye başladılar. Artık sosyal medya platformları bile yapay zekâ destekli özellikler sunuyor ve bir dönemlerin efsanesi olarak bilinen Snapchat de bu furyadan geri kalmak istememiş gibi görünüyor.

Snapchat, dün akşam gerçekleştirdiği bir etkinlikte metinden görüntü üreten yapay zekâ destekli özelliğini duyurdu. iPhone 16 Pro Max ile yapılan testlerde sadece 1,4 saniyede yüksek çözünürlüklü görüntüler üretilebildiğini açıklayan yetkililer, yapay zekâ modelinin cihaz içerisinde çalışacağını ifade ettiler.

Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak

Snapchat tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, birkaç ay içerisinde kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, yapay zekâ destekli metinden görüntü üretme aracını AI Snaps ve AI Bitmoji Backgrounds gibi özellikler için kullanabilecekler.

Snapchat'in yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özelliğin nasıl bir performans sunduğunu sizlere göstermek isterdik ancak Snapchat, yayımladığı basın bülteninde hiçbir örnek görüntü paylaşmadı. Hâl böyle olunca bizim de yapabileceğimiz bir şey yok.