Sniper Elite 4’ün Switch Oynanış Videosu Yayınlandı

Bu ay, gizlilik ve keskin nişancılık temalı macera oyunu Sniper Elite 4, Nintendo Switch’e geliyor. Oyundan yeni bir fragman yayınlandı.

Bu ay içerisinde Sniper Elite 4 oyununu Nintendo Switch’te göreceğiz. Böylece oyun Nintendo platformuna da ilk defa gelmiş olacak. Oyunun geliştiricisi olan Rebellion da bize oyunun konsolda nasıl görüneceğine dair bir fragman paylaştı.

Her ne kadar yapımcılar bu videoya oynanış videosu demiş olsa da, 10 saniyelik girişten sonra sık sık kesilmiş görüntüler karşımıza çıkıyor. Bu da Switch’in bu 3. şahıs macerayı ne derecede bize sunduğu hakkında net bir fikir sahibi olmamızı engelliyor.

Sniper Elite 4 Switch’e geliyor

Fragmanda ana karakterimizi İtalya’da 2. Dünya Savaşı’nda Nazileri birer birer avlarken görüyoruz. Sniper Elite’in meşhur X-ray öldürme kamerasının da konsolda nasıl gözüktüğüne şahit oluyoruz.

Videoda ayrıca Switch uyarlamasında konsolun özelliklerinin nasıl kullanıldığı hakkında da az da olsa fikir sahibi olabiliyoruz. Bu özellikler arasında jiroskopik nişan alma, HD Rumble desteği, karakter kişiselleştirme ve 4 kişiye kadar destekleyen yerel çok oyuncu modları yer alıyor.

Genel olarak daha aile dostu oyunlarla tanıdığımız Switch için bu tür oyunlar pek de alışılmadık olmasa da yapım, konsola gayet düzgün şekilde aktarılmış gibi duruyor. Tabii bu durumu henüz test etme şansımız olmadı.

Sniper Elite 4, Switch’e 17 Kasım’da çıkacak

Sniper ELite 4, iki hafta sonra 17 Kasım’da Nintendo Switch platformunda oynanabilir olacak. Oyunu şimdiden eShop üzerinden ön sipariş verenler yapıma %15 indirimle sahip olabilecek. Oyunun fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.