Soğuk havalarda sabah işe gitmek için aracınıza bindiğinizde motorun normalden daha fazla ses çıkardığını fark ettiniz mi? Bu durumun nedeni sizce ne olabilir?

Sıcak havalara göre soğuklarda farklı çalışmasının bazı teknik sebepleri var.

Bu detaylara dikkat ederek hem sürüşünüzü daha keyifli hâle getirebilirsiniz hem de aracınızı koruyabilirsiniz.

Soğuk hava, motorun içindeki çeşitli bileşenlerin ve sıvıların özelliklerini değiştiriyor.

Özellikle motor yağı, soğuk havalarda daha viskoz hâle geliyor. Motor yağı, normalde motor parçalarının birbirine sürtünmesini azaltmak için kullanılır ancak soğuk hava yağı kalınlaştırdığı gibi akışkanlığı da azaltıyor.

Bu da motorun çalışırken daha fazla dirençle karşılaşmasına neden oluyor. Direnç de motorun daha fazla ses çıkarmasına yol açıyor.

Motorun içinde birçok metal parça bulunuyor ve bu parçalar ısındıkça genleşiyor, soğudukça büzülüyor.

Soğuk havalarda, bu metal parçalar büzülüyor ve birbirine daha sıkı oturuyor. Sıkı oturma da motorun ilk çalıştırma anında ekstra sürtünme ve gürültüye neden olabiliyor. Ayrıca soğuk hava nedeniyle bu parçalar arasında daha fazla boşluk oluşabiliyor ve titreşimlerin artmasına, dolayısıyla daha fazla gürültü çıkmasına sebebiyet veriyor.

Soğuk havalarda motorun yanma süreci de etkileniyor.

Soğuk hava daha yoğun olduğundan, hava-yakıt karışımının oranı değişiyor. Motorun düzgün çalışabilmesi için doğru oranda hava ve yakıt karışımına ihtiyacı var. Soğuk havalarda, hava daha yoğun olduğu için motor daha zengin bir yakıt karışımına ihtiyaç duyuyor.

Bu dengenin sağlanamaması, motorun daha düzensiz çalışmasına ve daha fazla ses çıkarmasına neden olabiliyor.

Soğuk hava, arabanın aküsünü de etkiliyor.

Düşük sıcaklıklarda, akünün kimyasal reaksiyonları yavaşlıyor ve daha az enerji üretiyor. Bu durum, marş motorunun daha zor çalışmasına neden oluyor ve motoru çalıştırmak için daha fazla çaba sarf etmesine yol açıyor. Marş motorunun zorlanması da ekstra gürültü yaratıyor.

Soğuk havalarda motorun daha sessiz çalışmasını sağlamak için birkaç basit önlem alabilirsiniz:

Soğuk hava koşullarına uygun, düşük viskoziteli bir motor yağı tercih edin.

bir motor yağı tercih edin. Kış aylarında akünüzün sağlıklı olduğundan emin olun.

olduğundan emin olun. Aracınızı çalıştırmadan önce birkaç dakika ısıtın. Bu, motor yağının daha iyi akmasını ve metal parçaların genleşmesini sağlar.

Arabanızın soğuk havalarda daha gürültülü çalışması aslında tamamen normal bir durum ve yukarıda bahsedilen nedenlerle açıklanabilir. Ancak motorunuzdaki ses normalden çok daha yüksekse veya sürekli bir sorun hâline gelirse, bir bilene danışmakta fayda var.

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