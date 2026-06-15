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Uygun Fiyatlı PS5'i Kaçırmayın: Şok'ta Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

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ŞOK, Haftanın Fırsatları kapsamında bu hafta çok sayıda uygun fiyatlı teknolojik ürün satacak. İşte o ürünler.

Uygun Fiyatlı PS5'i Kaçırmayın: Şok'ta Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her hafta düzenli olarak zincir mağazaların uygun fiyatlı teknolojik ürünleri bizlerle buluşturduğunu görüyorduk. ŞOK da bunlardan biriydi. Şimdi ise ŞOK’un 13-16 Haziran tarihleri arasında “Haftanın Fırsatları” ismi altında satışa çıkaracağı teknolojik ürünler paylaşıldı. ŞOK’ta, uygun fiyatlı Philips süpürge, MacBook, PS5, Dualsense kontrolcü, HP laptop, oyuncu kulaklığı, Razer klavye ve daha birçok farklı ürün var.

Biz de bu içeriğimizde ŞOK’un Haftanın Fırsatları ürünleri arasında öne çıkan uygun fiyatlı teknolojik ürünleri sizler için derledik. Gelin lafı çok uzatmadan bu ürünlere göz atalım.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyatlı PS5'i Kaçırmayın: Şok'ta Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
ps
macbo
şar
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Şok'ta bu hafta "Haftanın Fırsatları" kapsamında sunulacak ürünler

  • PlayStation 5 - 30.999 TL
  • MacBook Air M5 - 59.999 TL
  • Philips Aqua Trio XW9463/11 - 28.999 TL
  • HP Probook 440 - 32.999 TL
  • PS5 DualSense Siyah Kontrolcü - 4.399 TL
  • Blackshark V2 Pro oyuncu kulaklığı - 8.499 TL
  • Razer BlackWidow V4 RGB oyuncu klavyesi - 3.699 TL

PlayStation 5 - 30.999 TL

ps

ŞOK, bu hafta itibarıyla PlayStation 5'in dijital versiyonunu kullanıcılarıyla buluşturacak. 1 TB'lık konsola ŞOK üzerinden 30.999 TL'lik fiyat ile erişim sağlayabileceksiniz.

MacBook Air M5 - 59.999 TL

macbo

Apple'ın mart ayında tanıttığı son nesil MacBook Air modeli ŞOK'ta satışa çıkıyor. M5 işlemci,13,6 inç 1664x2560 piksel çözünürlüklü 13,6 inç boyutunda ekran, 16 GB RAM, 512 GB depolama gibi özelliklere sahip cihazın "Gece Yarısı" rengi ŞOK'ta 59.999 TL'ye satışa çıkacak.

Philips Aqua Trio XW9463/11 - 28.999 TL

şar

Eğer şarjlı dikey süpürge arayan kullanıcılardansanız Philips'in ŞOK'a gelecek bu modeline göz atabilirsiniz. 43 dakikaya kadar kablosuz çalışma, dijital LCD ekran, üç modlu güçlü temizlik sistemi gibi özellikleri bulunuyor.

HP Probook 440 - 32.999 TL

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HP markalı bu laptop, 14 inç boyutunda FHD ekranla geliyor. Intel'in i5 işlemcisinden güç alan Probook 440 G10 modelinde 16 GB RAM, 256 GB depolama gibi özellikler var. Fiyatı ise 32.999 TL

PS5 DualSense Siyah Kontrolcü - 4.399 TL

daul

PS5'in yanı sıra PS5 ve PC gibi yerlerde kullanabileceğiniz DualSense kontrolcü de satışa çıkacak. Siyah renkle sunulacak cihazda dokunsal geri bildirim, adaptif tetikler, dahili mikrofon ve hoparlör gibi birçok gelişmiş özellik bulunuyor.

Razer Blackshark V2 Pro oyuncu kulaklığı - 8.499 TL

kulak

Siyah ve beyaz renklerle sunulacak V2 Pro kulaklık, ŞOK'ta normalden daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor. Razer markalı cihaz, HyperClear Süper geniş bant mikrofon, titanyum 50 mm sürücüler, rahat kullanım sunan ultra yumuşak yastıklar, 2.4 GHz bağlantı gibi özelliklere sahip.

Razer BlackWidow V4 RGB oyuncu klavyesi - 3.699 TL

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Bir diğer Razer oyuncu aksesuarı ise BlackWidow V4 RGB oyuncu klavyesi. RGB ışıklandırmaya sahip üründe; özel makro tuş ile özelleştirilebilir kontrol, 8000 Hz'e kadar yoklama hızı, multi-function roller ve 4 medya tuşu gibi özellikler bulunuyor.

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