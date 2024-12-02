Sağ el kullanmak veya solak olmak, bize farklı artılar kazandırıyor olabilir mi? Örneğin sol elini kullananların, sağ elini kullananlara göre çok daha hızlı düşündüğü iddiası doğru mu?

Sağlak ya da solak olma durumunun doğuştan geldiğini söylemek yanlış olmaz. Elbette bazı işlerde el yatkınlığı söz konusu olabilir ancak herkesin esas olarak kullandığı bir el vardır.

Peki bu durum bize farklı artılar kazandırır mı?

Neuropsychology dergisinde yayımlanan bir çalışma, solak insanların sağ elinin kullananlara göre birden fazla uyaranı işlemede çok daha hızlı olduğunu öne sürdü.

Avustralya Ulusal Üniersitesi’nde yürütülen bu araştırmaya göre, solak veya sağlak olmak anne karnında belirlenir. Ayrıca birçok solak kişinin dili, beynin her iki yarım küresini kullanarak işlediğini gösteren önceki çalışmaları da destekler nitelikte.

Oysa sağlak kişilerde bu amaç için öncelikle sol yarım küre kullanılır. Aslında beynin iki yarım küresi genellikle aynı bilgileri işler. Veriler, esas olarak büyük bir sinir yolu aracılığıyla aralarında ileri geri geçer.

Bununla birlikte dil işleme gibi belirli görevler çoğunlukla bir yarım kürede veya diğerinde gerçekleşir.

Çoğu insan için dil işleme, sol yarım kürede işlenir. Solak insanlar için ise esasen her iki yarım kürede de gerçekleşebilir. Ayrıca duyusal veri işlemede de vücudun sağ tarafından alınan veriler, işlenmek üzere sol yarım küreye gider.

Aynı şekilde sol taraftan alınan veriler, sağ yarım küreye gider. Sonunda beyin, esasen her iki yarım küreden gelen işleme sonuçlarını birleştirerek bilinçli olarak gördüğümüz ve duyduğumuz şeyi ortaya çıkarır.

Ayrıca 80 sağ elini kullanan kişi ile 20 sol elini kullanan kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, sağ elini kullananların, beynin yalnızca bir yarım küresini hedef alan uyaranları işlemede, sol elini kullananlardan daha hızlı olduğu ortaya çıkar.

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