Son Akşam Yemeği Tablosunun Kopyasına Saldırıldı

İklim aktivistlerinden oluşan bir grup, Son Akşam Yemeği tablosunun Da Vinci'nin öğrencisi tarafından resmedilen kopyasına kendilerini yapıştırdı. Tablonun küçük çapta hasara uğradığı açıklandı.

Çevre aktivistlerinin dünya çapındaki eylemleri sürerken, son akımlardan birisi de sanat eserleri üzerinden mesajlar vermek oldu. Bunun en büyük örneği geçtiğimiz günlerde bir aktivistin Mona Lisa tablosuna pasta fırlatmasıyken, bugün dünya gündemine giren yeni bir harekete imza atıldı.

Birleşik Krallık’ta bir grup çevre aktivisti, Leonardo da Vinci’nin öğrencisi Giampietrino tarafından resmedildiği söylenen Son Akşam Yemeği tablosunun kopyasına ve bazı diğer ünlü tablolara ellerini gerçek anlamda yapıştırdı. Aktivistler, ellerine yapıştırıcı sürerek tablonun sergilendiği çerçeveye kendilerini sabitledi..

Aktivistler gözaltına alındı:

İklim aktivisti grubu Just Stop Oil tarafından paylaşılan açıklamada aktivistlerin hükümete Birleşik Krallık’taki yeni petrol ve gaz ruhsatlarını derhal durdurma taahhüdü verme ve sanat kurumlarının yöneticilerine, çalışanlarına ve üyelerine, barışçıl sivil direnişte örgüte katılma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Söz konusu eylemin ardından üç erkek ve iki kadının gözaltına alındığı açıklandı. Eserin sergilendiği National Gallery, çerçevenin küçük çapta hasara uğradığını ve resimdeki verniğin yüzeyinde de bir miktar bozulma gerçekleştiği paylaşıldı. Eserin tamir edilerek yeniden sergilenmeye başladığı kaydedildi.

Just Stop Oil aktivistleri, geçtiğimiz gün düzenlenen Formula 1 Birleşik Krallık Grand Prix’inde de boy göstererek yarışın kırmızı bayrakla durdurulduğu sırada piste oturmuştu.