Sony, Görüntü Sensörü Talebini Karşılamakta Güçlük Çekiyor

Japon teknoloji devi Sony’nin fabrikaları, tüm dünya yışbaşı tatili için hazırlanırken dahi tüm hızıyla çalışıyor. Şirketin üretim tesisleri, akıllı telefonlarda kullanılan görüntü sensörlerine yönelik yoğun talebi karşılamak için 7/24 çalışıyor.

Bugünlerde akıllı telefon üreticileri, cihazlarının arkasına daha fazla sensör koymak için birbirleriyle müthiş bir rekabet veriyor. Görüntü sensörü pazarının yüzde 51'ine hakim olan Japon devi Sony, markalardan gelen yoğun talebi karşılamak için yoğun bir çaba gösteriyor. Öyle ki, şirketin fabrikalarında çalışan işçiler noel tatilinde bile mesai yapmaya devam ediyor.

Buna rağmen Sony, arz ile talebi tam olarak dengeleyememiş görünüyor. Bloomberg'e göre şirket, Nagasaki'de yeni bir fabrika inşa ediyor; ancak söz konusu fabrika Nisan 2021’e kadar üretime başlayamayacak. Haberde ayrıca Japon devinin görüntü sensörü alanındaki yatırımlarını 2.6 milyar dolara çıkaracağı belirtiliyor.

Sony, talebi karşılayamadıkları için özür diliyor

Bloomberg analisti Masahiro Wakasugi, kameraların akıllı telefon şirketleri için en önemli fark yaratan özellik haline geldiğini ve herkesin sosyal medyada fotoğraf ve videolarının güzel görünmesini istediğini söylüyor. Sony'nin yarı iletken bölümü başkanı Terushi Shimizu ise yeni fabrika açıldıktan sonra bile yoğun talebi karşılamak için ek kapasitenin yeterli olmayabileceğinden endişe ediyor.

“İşlerin gidişatına bakılırsa, kapasiteyi artırmaya yönelik yapılan bu yatırım bile yeterli olmayabilir” diyen Shimizu, müşterilerden özür dilemek zorunda olduklarını, çünkü talepleri ölçüsünde sensör üretemediklerini belirtti.

Bu yılın başlarında Sony, görüntü sensörleri piyasasında yüzde 51’lik pazar payına sahip olduklarını söylemişti. Şirket, 2025 yılına kadar bu oranı yüzde 60 seviyelerine çıkarmayı hedefliyor. Sony, Time of Flight (ToF) sensörlerine yönelik talebin önümüzdeki yıl keskin bir şekilde artmasını bekliyor.

Bu sensörler, bir kızılötesi ışının bir nesneden sektikten sonra sensöre ne kadar sürede geri döndüğünü ölçüyor. Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamaları için de muazzam bir öneme sahip olan ToF sensörler, aynı zamanda portreler üzerinde daha doğal bokeh efektleri yaratılabilmesine imkan sağlıyor.

Akıllı telefon pazarındaki ağırlığını yıldan yıla kaybeden Sony, yeni amiral gemisi modelini şubat ayında Barcelona’da düzenlenecek olan MWC 2020’de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtacak. PM-1310 kod adındaki cihaz (Xperia 3 olarak adlandırılması bekleniyor) Snapdragon 865 tarafından güçlendirilecek ve Sony'nin son amiral gemisi telefonunda bulunan bellek miktarının iki katı olan 12GB RAM ile donatılacak.