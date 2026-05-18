Sabit F4.5 diyafram açıklığı, önceki modele kıyasla 3 kata kadar daha hızlı otomatik netleme performansı sunan Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS tanıtıldı.

Sony, tam kare Alpha™ E-mount kameralar için geliştirilen G Master™ lens serisinin yeni üyesi FE 100-400mm F4.5 GM OSS modelini duyurdu. 100-400 mm odak uzaklığı aralığını sabit F4.5 diyafram açıklığıyla sunan yeni lens, G Master serisinin karakteristik yüksek çözünürlük ve bokeh performansını gelişmiş otomatik netleme özellikleriyle bir araya getiriyor.

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS modeline kıyasla yaklaşık üç kata kadar daha hızlı otomatik netleme performansı sunan lens, yaklaşık 1.840 gram ağırlığındaki dahili zoom yapısıyla çekim sırasında dengeli kullanım sağlıyor. İşte detayları.

G Master kalitesinde optik performans, hareketli sahnelerde gelişmiş netleme performansı

FE 100-400mm F4.5 GM OSS, tüm zoom aralığında ve F4.5 diyafram açıklığında yüksek çözünürlük performansı sunuyor. Lensin optik yapısında yer alan yeni geliştirilen ED XA (Extra-low Dispersion extreme aspherical), XA (extreme aspherical), iki Super ED ve üç ED cam elementi; kromatik sapma ve küresel sapma dahil olmak üzere farklı optik bozulmaları etkili şekilde kontrol ederek merkezden köşelere kadar yüksek görüntü kalitesi elde edilmesine yardımcı oluyor. Nano AR Coating II teknolojisi ise özellikle arkadan aydınlatmalı sahnelerde ghosting ve flare oluşumunu azaltarak daha yüksek kontrastlı görüntüler sunuyor.

11 yapraklı dairesel diyafram yapısı ve hassas küresel sapma kontrolü sayesinde G Master serisinin karakteristik bokeh performansı korunurken, sabit F4.5 maksimum diyafram açıklığı zoom sırasında pozlama değişimlerini minimize ediyor. Lens ayrıca opsiyonel teleconverter aksesuarlarıyla birlikte kullanıldığında 800 mm’ye, APS-C modunda ise 1.200 mm’ye kadar odak uzaklığı sunabiliyor.

Sony’nin özel olarak optimize ettiği dört adet XD (extreme dynamic) Linear Motor, floating focus mekanizması ve yeni nesil otomatik netleme algoritmaları sayesinde FE 100-400mm F4.5 GM OSS, önceki modele kıyasla yaklaşık üç kata kadar daha hızlı otomatik netleme performansı sunuyor.1,2 Lens ayrıca yaklaşık yüzde 50 oranında geliştirilmiş nesne takip performansıyla hareketli sahnelerde daha hassas sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Model, AF/AE takibiyle saniyede 120 kareye kadar sürekli çekim yapabilen Alpha 9 III ile de tam uyumlu çalışıyor.

Hafif yapı, yüksek mobilite, profesyonel kullanım için geliştirilen detaylar

Sony’nin yeni optik tasarımı, hafif ancak dayanıklı magnezyum alaşımlı gövde yapısı ve yüksek verimli XD Linear Motor teknolojisi sayesinde FE 100-400mm F4.5 GM OSS yaklaşık 1.840 gram ağırlığında kompakt ve taşınabilir bir yapı sunuyor. Dahili zoom tasarımı ise lensin zoom sırasında fiziksel uzunluğunu değiştirmeyerek ağırlık merkezinin sabit kalmasına yardımcı oluyor. Böylece özellikle elde yapılan çekimlerde daha dengeli kullanım ve hassas kadraj kontrolü sağlanıyor.

Lensin dahili görüntü sabitleme sistemi, uyumlu kamera gövdelerinde Active Mode desteğiyle birlikte çalışabiliyor. FE 100-400mm F4.5 GM OSS ayrıca video kayıtları sırasında odak değişimlerinden kaynaklanan görüş açısı değişimlerini azaltan breathing compensation özelliğini de destekliyor. Dört adet focus hold tuşu ve özelleştirilebilir işlev halkası sayesinde sahada daha kişiselleştirilmiş kullanım imkânı sunan model, toza ve neme dayanıklı yapısı ile zorlu çekim koşullarında güvenilir performans sağlamayı hedefliyor. Ön lens yüzeyinde kullanılan flor kaplama ise kir, su damlası ve parmak izi oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor.