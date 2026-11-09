Sony'nin yeni patenti, araçların algıladığı reklamlara göre kabin içine özel kokular yayarak reklamcılığı bambaşka bir boyuta taşıyor.

Sensörler, radarlar ve kameralar sayesinde otomobillerin çevrelerini giderek daha akıllıca algılamasına alıştık ancak Sony, bu teknolojiyi oldukça sıra dışı bir yöne taşıyan ilginç bir fikirle gündemde.

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Şirket, aracın tespit ettiği reklamlara göre kabin içine özel kokular yayan bir sistem için patent başvurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından 5 Kasım'da yayımlanan ve Patentlyze tarafından keşfedilen patent, kameraları, GPS konumlandırmayı, reklam veri tabanlarını ve koku dağıtıcılarını bir araya getirerek görsel ve işitsel reklamları gerçek kokulara dönüştürmeyi amaçlıyor. Örneğin bir hamburger restoranının reklam panosunun önünden geçerken aracın içinde aniden taze pişmiş et kokusu duyabilirsiniz.

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Kameralar reklamları tespit edip kokularla eşleştiriyor

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Sistem, donanım ve çevrim içi verilerin bir kombinasyonuna dayanıyor. Dış mekân kamerası, reklam panoları, tabelalar ve dijital reklamlar için çevreyi tarıyor. Araç bir reklamı tanıdığında, söz konusu kampanyanın kayıtlı olup olmadığını belirlemek için çevrim içi bir koku yönetimi veri tabanını kontrol ediyor. Bu veri tabanı reklamla ilişkili koku, konum, yön, geçerlilik süresi ve kokunun salınım koşulları gibi bilgileri içeriyor. Araç ayrıca kayıtlı reklam panosunun gerçekten önünden geçip geçmediğini doğrulamak için GPS verilerini kullanıyor.

Sony'nin fikri, kabini sadece genel bir kokuyla doldurmanın ötesine geçiyor. Araç içindeki ek bir kamera, yolcuların tahmini yaşını ve cinsiyetini analiz ederek kokunun kime ulaşması gerektiğini belirliyor. Böylece sistem, kokuyu tüm kabine yaymak yerine doğrudan belirli koltuklara yönlendirebiliyor. Örneğin kayıtlı bir reklam belirli demografik kriterlere uyan yolculara yalnızca 30 saniye boyunca koku verilmesini şart koşabiliyor. Hatta araç reklam panosuna yaklaştıkça kokunun daha da yoğunlaşması bile planlanıyor.

Bilgi-eğlence ekranındaki reklamlarla da çalışabiliyor

Sony bu konsepti yalnızca yol kenarındaki reklamlarla sınırlamamış. Patent ayrıca televizyon, radyo yayınları ve akıllı telefonlar gibi bağlı cihazlar üzerinden oynatılan reklamlarla eşleşebilen bir sistemi de tanımlıyor. Bu senaryoda araç, yayın kanalı, web sitesi veya zaman dilimi gibi bilgilere dayanarak reklamı tespit ediyor, veri tabanından ilgili kokuyu seçiyor ve kabin içine salıyor.

Donanım tarafında ise kokuyu tekil koltuklara yönlendiren koku kartuşları ve fanlar yer alıyor. Sony, bu dağıtıcıların kabin içinde farklı şekillerde konumlandırılabileceğini de belirtiyor. Üstelik sistemin reklamcılık dışında kullanım alanları da mevcut. Başvuru metninde, aracı çalıştırırken imza bir koku yayılması veya bir taksiye binen yolculara tercih ettikleri kokunun sunulması gibi çok daha cazip senaryolardan da bahsediliyor.

Gizlilik ve kişisel tercih sorunları gündeme gelebilir

Teknoloji ne kadar ilginç görünse de gizlilik ve kişisel tercih konusunda belirgin soru işaretleri doğuruyor. Sistemin hangi yolcuya hangi kokunun verileceğini belirlemek için iç mekân kameralarıyla yolcuları analiz edip yaş ve cinsiyet tahmini yapması mahremiyet tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Ayrıca zaten dikkatimizi çekmeye çalışan pek çok ekranla dolu olan modern otomobillerde, yolcuların araçlarının yeni bir reklam platformuna dönüşmesini isteyip istemeyeceği de ayrı bir merak konusu. Hedefli reklamcılığa kokuların da dâhil edilmesi, pek çok kişi için sınırların biraz fazla zorlanması anlamına gelebilir.