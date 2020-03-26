Sony Xperia 1 II'nin Kamera Detayları Ortaya Çıktı

Sony, geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi Xperia 1 II'yi duyurdu. Sony, tanıtım sırasında telefonun bazı özelliklerine pek değinmemişti ancak şimdi, Xperia 1 II'nin bazı yeni özellikleri ortaya çıktı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yaklaşık bir ay önce yeni amiral gemisi telefonu "Xperia 1 II"yi duyurdu. Sony tarafından yapılan açıklamalar bu telefonun, işlemci ve RAM gibi donanımsal özelliklerinin yanı sıra kamera özellikleriyle de ön plana çıkmasını sağlamıştı. Ancak Sony, lansman sırasında kameranın detayların pek de değinmemişti.

Sony Xperia 1 II, duyurusunun üzerinden bir ay geçmesine rağmen henüz piyasaya sürülmedi. Tüketiciler, bu telefonun tüm detaylarını öğrenebilmek için piyasaya çıkmasını bekleyeceklerini düşünüyorlardı ancak buna gerek kalmadan Sony Xperia 1 II'nin kamera detayları gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Xperia 1 II'nin kamera kurulumunda; 12 MP f/1.7'lik Sony IMX557 sensörü, 12 MP f/2.2'lik Sony IMX363 sensör (ultra geniş açılı), telefoto kamera için 12 MP f/2.4'lük Samsung ISOCELL S5K3T2 sensör bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 8MP f/2.0'lık Samsung S5K4H7 sensör kullanıyor. Bu kamera kurulumunda yer alan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran esas sensör ise Sony IMX557.

Xperia 1 II'nin sahip olduğu Sony IMX363 ve Samsung ISOCELL S5K3T2 kamera sensörü, geçtiğimiz dönemlerde farklı telefonlarda da bulundu. Ancak Sony IMX557 sensörü, daha önceden bilinen bir donanım değil. Tahminlere göre bu sensör, Samsung'un Galaxy S20 ailesinde kullandığı Sony IMX555'e fazlasıyla yakın. İki sensör arasındaki tek fark ise büyüklük. Zira Sony IMX557, Xperia 1 II'ye özel üretilmiş gibi görünüyor.

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperai 1 II'nin ortaya çıkan bir diğer detayı ise depolama alanı ile ilgili. Son dönemlerde piyasaya sürülen amiral gemilerinde UFS 3.1 ya da UFS 3.0 destekli depolama birimleri kullanılıyor. Sony, yeni telefonunu duyururken bu durumla ilgili bir açıklama yapmamıştı ancak şimdi ortaya çıkan bilgiler, Xperia 1 II'nin UFS 3.0 depolama alanına sahip olduğunu gösteriyor.

Xperia 1 II, henüz piyasaya sürülmedi. Ancak bu telefon raflara çıktığında, pek çok teknoloji tutkununu mest edebilir. 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek olan telefonun fiyatının ise 1.200 euro (yaklaşık 8.450 TL + vergiler) olması bekleniyor.