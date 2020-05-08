Sosyal medya devleri, koronavirüs hakkında asılsız komplo teorileri ortaya koyan bir videoya karşı savaş açtı. İnternet üzerinde viral olan video, sağlık kuruluşlarının tavsiyeleriyle çelişen ve salgınla mücadeleye zarar verebilecek iddialar ortaya atıyor.

Facebook, YouTube ve diğer sosyal ağlar, çevrimiçi içerikleri denetlemenin getirdiği zorluklarla sıklıkla karşılaşıyor. Sosyal medya devleri, bu kez ise koronavirüs salgını hakkında çeşitli komplo teorileri ortaya koyan viral bir videoyu yok etmek için mücadele ediyor.

Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede her zaman resmi sağlık kuruluşlarının önerilerini uygulamamız gerektiğinin altını çiziyor. Ancak söz konusu videoda eski bir tıp araştırmacısı olan Judy Mikovits, maske takmanın virüse yakalanmayı kolaylaştırdığını öne sürerek insanlara zarar verebilecek komplo teorileri öne sürüyor.

Sosyal medyada viral olan video, salgınla ilgili asılsız komplo teorileri ortaya atıyor

Yaklaşık 26 dakikalık video, küresel sağlık sisteminin aldatmaca olduğunu öne süren Plandemic adlı belgeselle ilişkili olarak yayınlanan videolardan biri. Videoda, koronavirüs salgını hakkında komplo teorilerini tekrarlayan Judy Mikovits, maske takmanın insanları hasta edebileceğini ve virüsü yeniden aktifleştirebileceğini söylüyor.

ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusunda önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Anthony Fauci'yi de eleştiren Mikovits, virüsün "doğal bir olay" olmadığını söyleyerek insanlar tarafından üretildiğini ileri sürüyor. Bilim insanları virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğine inanıyorlar. ABD İstihbarat Topluluğu da virüsün insan yapımı olmadığını ve genetik olarak değiştirilmediğini açıklamıştı.

Video, koronavirüs ölümlerinin olduğundan daha yüksek gösterildiği iddialarını da içeriyor. Teoriye göre doktorlar, hastaların ulusal sağlık sigortası programından para almak için hastalarının virüsten öldüğünü söylüyor. Ancak bugüne kadar vaka sayılarının şişirildiğine dair bir kanıt bulunmadı.

Sosyal medya devleri, komplo teorisi videosunu kaldırmak için yoğun bir mücadele veriyor

Bir Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, "Maske takmanın sizi hasta edebileceğini ileri sürmek çok büyük zarara yol açabilir, bu nedenle videoyu kaldırıyoruz." dedi. YouTube ise topluluk kurallarını ihlal ettiği için videoları kaldırıyor. YouTube sözcüsü, şirketin COVID-19 için tıbbi olarak asılsız öneriler sunan videoları kaldıracağını söyledi.

Twitter, ise #PlagueOfCorruption ve #Plandemicmovie hashtaglerini arama ve trendlerden engellediğini açıkladı. Mikovits, Başkan Donald Trump'ı karantinayı sonlandırmaya ve insanların maske takmayı "tehlikeli" olarak adlandırmaya çağırdığı bir video tweetlemişti. Şirket, tweetlerdeki belgeselin web sitesine yönlendiren bağlantıyı güvensiz olarak işaretledi. Bir sosyal medya aracı olan BuzzSumo'ya göre plandemik videoları, pazartesi ve salı günleri YouTube'da toplam 4.7 milyon kez görüntülendi.

Sosyal medya devleri videoyu kaldırmak için yoğun çaba sarf etse de önüne tam anlamıyla geçemiyorlar. Plandemic'in arkasındaki film yapımcısı Mikki Willis, videoların yayından kaldırılmasına itiraz etmeyi planlamadığını, ancak "kapı bekçilerini atlamak için bir strateji üzerinde çalıştığını" söyledi.