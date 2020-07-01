"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözleri Çarpıtıldı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtıldığını ve sosyal medya platformlarının yasaklanmak yerine tüm dünyada olduğu gibi hukuk çerçevesinde kontrol edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birkaç saat önce sizlerle paylaşmış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarına yönelik sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamaya “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var.” ifadeleriyle başlayan Altun, sosyal medya platformlarıyla ilgili olarak da “tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağının” vurgulandığını belirtti.

“Bugün kimi sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir.” diyen Altun, “Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir. Ayrıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir.” şeklinde açıklamalarına devam etti.

“Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurgulamıştır.” diyen Altun, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı;

“Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir.”